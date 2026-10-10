Primavera, tris del Benevento alla Salernitana Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi guidati da Panarelli

Salernitana-Benevento 0-3

Salernitana: Perina, Granata (28’st Colurciello), Kaba, Valentino, Barzagli, Carpentieri, Graus, Cuomo (13’st Paolillo), Leotta (36’st Barba), Russano, Lutula (13’st De Biase). A disp.: Cataldo, Giudice, Russo, Margiore, Di Martino, Martinello, Severino, Gariani. All.: Foglia Manzillo

Benevento: Rosa, Kwete, Manuzzi, Del Gaudio (20’st Viscovo), Formicola, D’Ambrosio, Battista (26’st Coltorti), Donatiello (26’st Scarpitella), Soprano (34’st Amico), Giugliano, Grilli (20’st De Benedetto). A disp.: Sessa, Petrizzo, Liguori, Pacifico, Pirozzi, Lo Russo, Paolini. All.: Panarelli

Arbitro: Aprile. Assistenti: Minopoli e Petruzzielo

Marcatori: 20’pt autogol, 26’pt Soprano, 47’st Giugliano

La Primavera del Benevento è tornata dopo la sosta con una vittoria importante, conquistata in casa della Salernitana. La truppa di Panarelli ha sbloccato il risultato dopo venti minuti grazie a un'autorete. Poi è arrivato il raddoppio con Soprano. Nella ripresa, in pieno recupero, Giugliano ha messo a segno il gol del definitivo 3-0. La Primavera giallorossa balza a quota nove punti. Nella prossima giornata, il Benevento sarà di scena in casa del Monopoli.