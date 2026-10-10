Benevento-Cesena, Cherubini: "Bravi a soffrire. I tifosi sono stati grandiosi" "Sono felicissimo del mio primo gol in maglia giallorossa"

Pomeriggio importante per Luigi Cherubini che ha messo a segno il primo gol in maglia giallorossa che ha permesso di chiudere la sfida col Cesena: "Ogni partita è difficile, però siamo stati bravi a soffrire tutti insieme con grande sacrificio. Sono contentissimo del gol, ma l'importante è aver vinto. Si tratta di un risultato che ci permette di proseguire la striscia positiva. Personalmente, mi metto sempre a disposizione del mister e rispetto le sue scelte. Cerco di mettermi in mostra, dando beneficio alla squadra. Il gruppo è genuino, sono sicuro che ci toglieremo grandissime soddisfazioni".

"Ringrazio Vigorito per le belle parole"

"Per me è un orgoglio indossare la maglia dell'Italia. E' arrivato anche il gol e questo mi rende felice, così come per la marcatura di oggi. Ringrazio Vigorito per le sue parole positive nei miei confronti, ho grande stima in lui. Ha creduto in me e sono contentissimo. La scelta di venire a Benevento è stata facile, ho avvertito sin da subito grande vicinanza e una spinta nel venire in una piazza speciale".

"I tifosi sono stati grandiosi"

"i tifosi sono stati grandiosi. Vederli soffrire insieme a noi è un orgoglio incredibile. Gli dobbiamo sempre qualcosa così come a noi stessi. Il gol lo dedico alla mia famiglia".