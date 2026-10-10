Benevento-Cesena, Siatounis: "La Curva è stata impressionante. Che boato..." Le parole del centrocampista giallorosso, autore della prima rete del match

Primo gol anche per Siatounis che ha sbloccato il match con il Cesena. Un momento importante per il centrocampista giallorosso: "Fare gol è stato bellissimo. Cercavo molto il gol, quando è arrivato ero davvero emozionato. Sono veramente felice per questa vittoria e per la rete. Il primo impatto con la Serie B è sempre difficile, c'è una differenza importante tra le categorie. Dopo la vittoria con il Verona abbiamo trovato la quadra giusta. Dobbiamo continuare così perché abbiamo tutto per fare bene. In Italia gioco da otto anni, per me l'ambiente di Benevento è quello giusto per compiere il grande salto. Sono pronto a dare tutto per questa maglia, consolidarmi in questa categoria sarebbe l'ideale per me. I tifosi? Sono stati uno spettacolo. La Curva è stata impressionante, sentire il boato è stato meraviglioso. Voglio risentirlo con un mio gol, ci proverò contro il Vicenza...".