"Una Passeggiata di salute": a Benevento prevenzione, benessere e solidarietà Sabato 17 ottobre, alle 10.30, appuntamento in Villa comunale per l’iniziativa promossa dalla LILT

Camminare insieme per promuovere la salute, diffondere la cultura della prevenzione e rafforzare il senso di comunità. È questo lo spirito di “Una Passeggiata di salute”, l’iniziativa organizzata dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Benevento, in programma sabato 17 ottobre 2026, alle ore 10.30, presso la Villa Comunale di Benevento.

La manifestazione si inserisce nell’ambito delle attività promosse sul territorio per la campagna nazionale “LILT for Women-Nastro Rosa 2026”, dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

Un impegno che, nel mese di ottobre, si traduce in iniziative di informazione e partecipazione, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza di prendersi cura della propria salute.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Benevento e in collaborazione con Culture e Letture APS-Associazione Culturale Benevento (presieduta da Elide Apice), vuole coinvolgere cittadini, famiglie e persone di tutte le età in un momento di condivisione all’aria aperta, valorizzando il movimento come alleato del benessere e la partecipazione collettiva come strumento per promuovere stili di vita sani.

«La prevenzione oncologica non si esaurisce negli ambulatori e nei controlli medici, ma comincia ogni giorno attraverso le scelte che compiamo e la consapevolezza con cui ci prendiamo cura di noi stessi», dichiara il dottore Antonio Febbraro, presidente della LILT di Benevento e oncologo.

«Con questa passeggiata vogliamo trasmettere un messaggio semplice ma fondamentale: la salute è un bene prezioso e condiviso, che va tutelato attraverso comportamenti corretti, attività fisica, attenzione ai segnali del nostro corpo e adesione ai programmi di prevenzione e diagnosi precoce. Iniziative come questa ci permettono di portare la cultura della prevenzione fuori dagli ambulatori e di renderla sempre più vicina alle persone».

La scelta di inserire l’appuntamento nel calendario delle iniziative legate al Nastro Rosa sottolinea, in particolare, l’importanza di sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore alla mammella e sull’opportunità di rivolgersi ai professionisti sanitari per i controlli appropriati alla propria situazione.

«La campagna Nastro Rosa ci ricorda che informazione e prevenzione devono procedere insieme», prosegue il presidente Febbraro. «È importante superare timori e rinvii, acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo e affidarsi ai percorsi di controllo indicati dai professionisti. Ma è altrettanto importante costruire una comunità capace di sostenere e accompagnare le persone in questo percorso. Per questo rivolgo un invito a tutta la cittadinanza a partecipare: ogni passo compiuto insieme è anche un’occasione per ribadire il valore della salute e della solidarietà».

La LILT di Benevento rinnova così il proprio impegno nella promozione della prevenzione oncologica, attraverso attività di sensibilizzazione e occasioni di incontro con il territorio, nella convinzione che la diffusione di una corretta cultura della salute rappresenti uno strumento essenziale nella lotta contro i tumori. L’appuntamento è fissato per sabato 17 ottobre alle ore 10.30, alla Villa Comunale di Benevento. Il punto d’incontro sarà presso la Cassa Armonica. La LILT di Benevento invita tutta la cittadinanza a prendere parte all’iniziativa: un’occasione per camminare insieme, condividere un messaggio di salute e sostenere concretamente la cultura della prevenzione.