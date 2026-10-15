Da lunedì 19 ottobre divieti di sosta in via Cocchia e via Cavour Al Rione Libertà per il rifacimento dell’asfalto

A partire dalla mattinata di lunedì 19 ottobre, in occasione dell'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'asfalto, via Cocchia e via Cavour saranno progressivamente interessate da divieti di sosta con rimozione su entrambi i lati nei vari tratti di volta in volta interessati dai lavori, nonchè dal contestuale restringimento della carreggiata con circolazione consentita in modalità senso unico alternato a mezzo di movieri e semafori mobili.



Le limitazioni saranno attuate in modalità graduale ed in ogni caso per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori che, salvo conclusione anticipata, dovrebbero terminare entro e non oltre la mattinata di sabato 31 ottobre.