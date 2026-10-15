San Pio: il 19 ottobre open day a cura della Uoc Senologia

Lunedì 19 Ottobre Open Day a cura della Uoc Senologia- Direttore Elisabetta Carfora presso l’Ambulatorio della UOC Senologia, sito al I° Piano del Padiglione “Rummo” sarà possibile effettuare visite senologiche.
Nel mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, conosciuto come Ottobre Rosa, l’AORN San Pio offre alle donne un'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce, promuovere la partecipazione agli screening e sensibilizzarle sulla necessità di prendersi cura della propria salute.
“La mission della Direzione Strategica e’ quella di promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza su una delle patologie oncologiche più diffuse. “ - afferma il Direttore Generale Maria Morgante
Per prenotazioni chiamare al numero 0824-57208 venerdì 16 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 13.00