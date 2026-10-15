Ficomirrors, Matera: "Promuoviamo insieme un tavolo di confronto" Il senatore: contattato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera interviene sulla vertenza dello stabilimento Ficomirrors di Morcone, dopo la comunicazione relativa al trasferimento in Polonia della produzione degli specchi destinati al Fiat Ducato, una decisione che desta forte preoccupazione per il futuro occupazionale dello stabilimento e dei suoi lavoratori.

“Ho contattato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per verificare la possibilità di attivare un tavolo nazionale sulla vicenda. Mi è stato rappresentato che, secondo i criteri previsti, l’intervento ministeriale riguarda le crisi che coinvolgono aziende con almeno 250 dipendenti in Italia, oltre a situazioni che presentino altri requisiti specifici, come la rilevanza strategica nazionale o la presenza di un marchio storico. Per le vertenze che non rientrano in questi parametri, il confronto deve essere avviato a livello regionale".

E ancora "Mi sono inoltre interfacciato con il sindaco di Morcone Ciarlo e con Ester D’Afflitto, assessore comunale e neo consigliera provinciale, per condividere le preoccupazioni legate alla vicenda e seguire da vicino gli sviluppi - ha spiegato Matera, Coordinatore provinciale di FdI Sannio-.

Sono vicino ai lavoratori della Ficomirrors e alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di comprensibile apprensione. La questione riguarda anche il futuro produttivo di Morcone e di un territorio che ha bisogno di tutelare le proprie professionalità e le opportunità occupazionali.

Credo sia importante lavorare insieme con la Regione Campania che può svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere un tavolo di confronto con l’azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali, per approfondire la situazione e verificare tutte le possibili soluzioni a tutela dei posti di lavoro.

Da parte mia, continuerò a seguire la vicenda e a offrire la mia disponibilità istituzionale per favorire un confronto costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti”.