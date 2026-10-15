Primavera, il Benevento affronta il Monopoli in trasferta

Secondo impegno lontano dalle mura amiche per la compagine di Panarelli

primavera il benevento affronta il monopoli in trasferta
Benevento.  

Si giocherà sabato il match tra le formazioni Primavera di Monopoli e Benevento. La compagine giallorossa è reduce da due vittorie consecutive e punta a un altro risultato positivo in casa dei pugliesi, dopo l'affermazione ottenuta in trasferta, contro la Salernitana. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30 allo stadio Martucci di Gioia del Colle. La truppa di Panarelli ha preparato nel migliore dei modi la sfida e scalpita per imporsi contro un Monopoli che ha racimolato sette punti nelle prime quattro giornate. 

Primavera 2, il programma della quinta giornata

Avellino-Catanzaro
Bari-Napoli
Cosenza-Frosinone
Monopoli-Benevento
Palermo-Perugia
Pescara-Salernitana
Pisa-Ascoli
Spezia-Latina

Primavera 2, la classifica 

Catanzaro 12
Perugia 12
Benevento 9
Avellino 9
Bari 8
Palermo 8
Pescara 7
Monopoli 7
Spezia 4
Latina 4
Napoli 4
Pisa 3
Ascoli 2
Frosinone 1
Cosenza 0
Salernitana 0

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