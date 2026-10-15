Primavera, il Benevento affronta il Monopoli in trasferta Secondo impegno lontano dalle mura amiche per la compagine di Panarelli

Si giocherà sabato il match tra le formazioni Primavera di Monopoli e Benevento. La compagine giallorossa è reduce da due vittorie consecutive e punta a un altro risultato positivo in casa dei pugliesi, dopo l'affermazione ottenuta in trasferta, contro la Salernitana. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30 allo stadio Martucci di Gioia del Colle. La truppa di Panarelli ha preparato nel migliore dei modi la sfida e scalpita per imporsi contro un Monopoli che ha racimolato sette punti nelle prime quattro giornate.

Primavera 2, il programma della quinta giornata

Avellino-Catanzaro

Bari-Napoli

Cosenza-Frosinone

Monopoli-Benevento

Palermo-Perugia

Pescara-Salernitana

Pisa-Ascoli

Spezia-Latina

Primavera 2, la classifica

Catanzaro 12

Perugia 12

Benevento 9

Avellino 9

Bari 8

Palermo 8

Pescara 7

Monopoli 7

Spezia 4

Latina 4

Napoli 4

Pisa 3

Ascoli 2

Frosinone 1

Cosenza 0

Salernitana 0