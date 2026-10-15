Primavera, il Benevento affronta il Monopoli in trasferta

Si giocherà sabato il match tra le formazioni Primavera di Monopoli e Benevento. La compagine giallorossa è reduce da due vittorie consecutive e punta a un altro risultato positivo in casa dei pugliesi, dopo l'affermazione ottenuta in trasferta, contro la Salernitana. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30 allo stadio Martucci di Gioia del Colle. La truppa di Panarelli ha preparato nel migliore dei modi la sfida e scalpita per imporsi contro un Monopoli che ha racimolato sette punti nelle prime quattro giornate.
Primavera 2, il programma della quinta giornata
Avellino-Catanzaro
Bari-Napoli
Cosenza-Frosinone
Monopoli-Benevento
Palermo-Perugia
Pescara-Salernitana
Pisa-Ascoli
Spezia-Latina
Primavera 2, la classifica
Catanzaro 12
Perugia 12
Benevento 9
Avellino 9
Bari 8
Palermo 8
Pescara 7
Monopoli 7
Spezia 4
Latina 4
Napoli 4
Pisa 3
Ascoli 2
Frosinone 1
Cosenza 0
Salernitana 0