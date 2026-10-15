Ficomirrors Morcone, Errico: "Subito un tavolo in Prefettura" Il consigliere regionale: occorre tutelare produzione e occupazione

«Morcone non può perdere un presidio industriale strategico. La prospettiva di spostare in Polonia la produzione degli specchietti per il Ducato di Stellantis deve essere affrontata subito, per garantire continuità produttiva e certezze alle famiglie coinvolte». Il consigliere regionale Fernando Errico interviene sulla decisione comunicata da Ficomirrors, società del gruppo Ficosa, di trasferire dalla seconda metà del 2029 la produzione attualmente realizzata nel sito sannita. Errico esprime solidarietà ai dipendenti, alle loro famiglie e alle organizzazioni sindacali, chiedendo un’iniziativa istituzionale tempestiva. «Non si tratta soltanto di una scelta aziendale. In gioco ci sono competenze industriali, attività dell’indotto e una componente importante dell’economia locale. Per le aree interne, già segnate da spopolamento e difficoltà economiche, la perdita di una realtà produttiva avrebbe conseguenze che andrebbero ben oltre i confini della fabbrica». Il consigliere regionale annuncia che porterà la questione all’attenzione dei vertici della Regione Campania. «Ho informato sia l’assessore alle Attività produttive, Fulvio Bonavitacola, che il presidente della Regione, Roberto Fico, affinché si apra un confronto con l’azienda, i sindacati e le istituzioni competenti. Occorre verificare ogni possibilità per mantenere la produzione a Morcone». Errico sostiene la richiesta della Fiom-Cgil di convocare un tavolo in Prefettura. «È necessario mettere tutte le parti intorno allo stesso tavolo, con tempi e obiettivi chiari. Confido che il prefetto accolga la richiesta e convochi l’incontro: serve una sede istituzionale nella quale esaminare la situazione e individuare soluzioni concrete, prima che le decisioni annunciate diventino definitive». Per Errico, è fondamentale che l’azienda valuti alternative e definisca una prospettiva industriale credibile. «Non possiamo limitarci a prendere atto di una decisione che rischia di compromettere il futuro di tante famiglie. Le professionalità presenti a Morcone sono un patrimonio da preservare e devono essere parte di una strategia capace di assicurare stabilità e sviluppo».

