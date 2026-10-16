Aree interne, Nardone (Futuridea): "Serve un cambio di paradigma radicale" "I territori devono diventare un’opportunità di crescita e sviluppo per l’intero Paese”

Rimettere al centro le aree interne, superando interventi frammentari e occasionali e puntando su una strategia strutturale capace di valorizzare territori, comunità, ambiente e lavoro. È questo il messaggio lanciato da Francesco Nardone, Responsabile dei Rapporti istituzionali di Futuridea, intervenuto al Museo del Sannio di Benevento in occasione del confronto dedicato al tema “Aree interne: da slogan a occasione di crescita e sviluppo dell’intero Paese”, insieme alla CGIL di Benevento, al Sindacato Pensionati CGIL Benevento e allo SPI CGIL Campania di Napoli.

Nel corso del dibattito, Nardone ha posto l’attenzione sulle profonde contraddizioni dell’attuale modello di sviluppo, che rischia di consumare risorse e compromettere ambiente, paesaggio e lavoro, senza riconoscere pienamente il valore delle comunità locali e dei presìdi sociali che garantiscono la tenuta dei territori.

“Mi sono soffermato sulle grandi contraddizioni di un modello di sviluppo che sta stritolando risorse, ambiente, paesaggio, lavoro senza dare alcun valore ai territori, alle comunità, ai presìdi sociali, al lavoro agricolo. Siamo nel pieno di una tempesta sociale, ma non stiamo mettendo in discussione le cause del problema”. Da qui la necessità di un cambiamento profondo nell’approccio alle politiche territoriali. “Occorre un cambio di paradigma radicale, un’azione permanente sulle aree interne e non azioni frammentate e occasionali, e una classe dirigente all’altezza della sfida, che abbia consapevolezza del malessere dei territori e competenze per affrontare i cambiamenti in atto”, ha sottolineato Nardone.

Un cambiamento nel quale anche Futuridea intende continuare a svolgere un ruolo attivo, mettendo a disposizione dei territori il proprio impegno sui temi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo sostenibile. La sfida, infatti, è trasformare le criticità delle aree interne in opportunità concrete, attraverso la valorizzazione delle risorse locali, la promozione di nuovi modelli di sviluppo e la costruzione di percorsi capaci di coniugare tutela ambientale, crescita economica e coesione sociale.

Per Nardone, è fondamentale superare una visione che considera le aree interne soltanto in termini di marginalità e ritardi, riconoscendone invece il valore strategico per il futuro del Paese. Agricoltura, paesaggio, patrimonio culturale, competenze e capitale sociale rappresentano risorse sulle quali costruire nuove prospettive, a condizione che siano sostenute da politiche di lungo periodo, investimenti mirati e una collaborazione stabile tra istituzioni, organizzazioni sociali, mondo della ricerca e realtà impegnate nell'innovazione territoriale.

In questa direzione si inserisce l’impegno di Futuridea, da tempo attenta alle trasformazioni dei territori e alla necessità di individuare soluzioni innovative capaci di rispondere ai bisogni delle comunità. L’obiettivo è contribuire a costruire condizioni favorevoli alla permanenza delle persone, alla creazione di opportunità di lavoro e alla valorizzazione delle potenzialità produttive e sociali delle aree interne, affinché queste ultime possano essere protagoniste di un nuovo modello di sviluppo.

Nardone ha infine rivolto un ringraziamento alla CGIL per aver promosso il confronto, sottolineando il ruolo che il sindacato può svolgere nei processi di cambiamento: “Grazie di cuore alla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Il sindacato può giocare un ruolo attivo nel contribuire al cambiamento”. Il confronto al Museo del Sannio ha rappresentato un’occasione per ribadire che il futuro delle aree interne non può essere affidato a misure isolate, ma richiede una visione condivisa e continuativa, capace di mettere al centro le persone, il lavoro, la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse locali. Una sfida che riguarda non soltanto i territori più fragili, ma l’intero Paese.