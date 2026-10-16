Veronica De Blasio eletta presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti

"La forza di un’associazione risieda nella capacità di fare rete, valorizzare le persone"

veronica de blasio eletta presidente dell unione giovani dottori commercialisti
Benevento.  

Veronica De Blasio è la nuova presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento. L’elezione segna l’avvio di un nuovo percorso associativo volto a rafforzare il ruolo dei giovani professionisti, promuovere occasioni di confronto e approfondimento e valorizzare le competenze delle nuove generazioni di commercialisti ed esperti contabili sul territorio.

Alla guida dell’Unione, De Blasio sarà impegnata a favorire il dialogo tra i giovani professionisti, le istituzioni e il mondo economico locale, sostenendo iniziative di aggiornamento professionale, crescita associativa e condivisione delle esperienze.

"Assumere la presidenza dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento rappresenta per me un grande onore e, allo stesso tempo, una responsabilità importante - così la neo Presidente appena eletta -. Benevento è una realtà territoriale di dimensioni contenute, ma l’Unione ha dimostrato negli anni di saper costruire iniziative, promuovere progetti e creare occasioni di confronto e crescita per i giovani professionisti. Raccogliere questa eredità significa impegnarsi a mantenere alto il livello del lavoro svolto finora, con la consapevolezza che i risultati raggiunti costituiscono uno stimolo a fare sempre meglio. Affronto questo percorso con fiducia, - ha continuato De Blasio - consapevole di poter contare su una squadra unita e partecipe, che va ben oltre i componenti del Consiglio direttivo. Il valore della nostra Unione risiede proprio nella disponibilità dei soci a collaborare, a mettere a disposizione competenze ed energie e a sentirsi parte attiva di un progetto comune. Il mio obiettivo sarà quello di dare continuità al lavoro svolto, favorire nuove opportunità di formazione e confronto e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale. Credo che la forza di un’associazione risieda nella capacità di fare rete, valorizzare le persone e trasformare le idee in iniziative concrete. Sono convinta che, attraverso la partecipazione e la collaborazione di tutti, - ha concluso- potremo continuare a far crescere la nostra Unione e a renderla un punto di riferimento per i giovani professionisti del territorio”.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento si conferma così uno spazio di partecipazione e rappresentanza per i professionisti più giovani, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della categoria e promuovere una cultura professionale fondata sulla competenza, sull’innovazione e sulla collaborazione.
In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio direttivo per il triennio [2026-2029], sono state definite le cariche associative: Filomena Fuccio ricoprirà il ruolo di vicepresidente, Luigi Tucci quello di segretario e Nicola Manzo riconfermato tesoriere.
Completano il direttivo i consiglieri Michele Mogavero (delega ai rapporti con enti ed istituzioni) , Giorgia Maria Parziale, Vincenzo Raffa, Giovanni Fusco. Benedetta Bongo nominata rappresentante dei Tirocinanti. L'assemblea, ha inoltre, votato per il rinnovo del collegio dei Provibiri eleggendo, Laura Clemente,  Mario Lollo e Antonio Mazzeo.

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