Veronica De Blasio eletta presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti "La forza di un’associazione risieda nella capacità di fare rete, valorizzare le persone"

Veronica De Blasio è la nuova presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento. L’elezione segna l’avvio di un nuovo percorso associativo volto a rafforzare il ruolo dei giovani professionisti, promuovere occasioni di confronto e approfondimento e valorizzare le competenze delle nuove generazioni di commercialisti ed esperti contabili sul territorio.

Alla guida dell’Unione, De Blasio sarà impegnata a favorire il dialogo tra i giovani professionisti, le istituzioni e il mondo economico locale, sostenendo iniziative di aggiornamento professionale, crescita associativa e condivisione delle esperienze.

"Assumere la presidenza dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento rappresenta per me un grande onore e, allo stesso tempo, una responsabilità importante - così la neo Presidente appena eletta -. Benevento è una realtà territoriale di dimensioni contenute, ma l’Unione ha dimostrato negli anni di saper costruire iniziative, promuovere progetti e creare occasioni di confronto e crescita per i giovani professionisti. Raccogliere questa eredità significa impegnarsi a mantenere alto il livello del lavoro svolto finora, con la consapevolezza che i risultati raggiunti costituiscono uno stimolo a fare sempre meglio. Affronto questo percorso con fiducia, - ha continuato De Blasio - consapevole di poter contare su una squadra unita e partecipe, che va ben oltre i componenti del Consiglio direttivo. Il valore della nostra Unione risiede proprio nella disponibilità dei soci a collaborare, a mettere a disposizione competenze ed energie e a sentirsi parte attiva di un progetto comune. Il mio obiettivo sarà quello di dare continuità al lavoro svolto, favorire nuove opportunità di formazione e confronto e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale. Credo che la forza di un’associazione risieda nella capacità di fare rete, valorizzare le persone e trasformare le idee in iniziative concrete. Sono convinta che, attraverso la partecipazione e la collaborazione di tutti, - ha concluso- potremo continuare a far crescere la nostra Unione e a renderla un punto di riferimento per i giovani professionisti del territorio”.

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento si conferma così uno spazio di partecipazione e rappresentanza per i professionisti più giovani, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della categoria e promuovere una cultura professionale fondata sulla competenza, sull’innovazione e sulla collaborazione.

In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio direttivo per il triennio [2026-2029], sono state definite le cariche associative: Filomena Fuccio ricoprirà il ruolo di vicepresidente, Luigi Tucci quello di segretario e Nicola Manzo riconfermato tesoriere.

Completano il direttivo i consiglieri Michele Mogavero (delega ai rapporti con enti ed istituzioni) , Giorgia Maria Parziale, Vincenzo Raffa, Giovanni Fusco. Benedetta Bongo nominata rappresentante dei Tirocinanti. L'assemblea, ha inoltre, votato per il rinnovo del collegio dei Provibiri eleggendo, Laura Clemente, Mario Lollo e Antonio Mazzeo.