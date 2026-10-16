Scomparso da 10 giorni da Lecce, la Volante lo rintraccia al rione Ferrovia Benevento. Epilogo positivo per la vicenda di un 55enne

Era scomparso da Lecce una decina di giorni fa, è stato ritrovato ieri sera a Benevento. Epilogo a lieto fine per la storia di un 55enne di cui si erano perse le tracce dallo scorso 5 ottobre, quando era stato visto da un condomino del palazzo in cui abita. Mancava poco alla mezzanotte quando gli agenti della Volante lo hanno notato mentre si aggirava in via de Longis, al rione Ferrovia.

Fermato per un controllo, l'uomo è risultato privo di documenti. Da qui, con il coordinamento della sala operativa della Questura, il via alle procedure di identificazione, con il fotosegnalamentto che ha consentito di capire che si trattava della persona sparita dal capoluogo pugliese dopo aver lasciato nell'abitazione il cellulare, le chiavi della sua auto e la carta d'identità.

Un caso del quale si era occupata anche la trasmissione Rai 'Chi l'ha visto?'' che si è concluso positivamente, con il 55enne affidato ai familiari, imediatamente informati che stava bene ed era a Benevento.