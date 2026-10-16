UNISANNIO, il Consiglio degli Studenti promuove un incontro con Giuseppe Conte Lunedì 26 ottobre alle 16 la presentazione del libro “Una nuova primavera”

Lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 16, nell’Auditorium di Sant’Agostino dell’Università degli Studi del Sannio, in via De Nicastro 13 a Benevento, ospiterà la presentazione del libro Una nuova primavera di Giuseppe Conte, pubblicato da Marsilio Editori.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio degli Studenti di UNISANNIO e si inserisce nell’ambito delle attività organizzate per offrire alla comunità universitaria e alla cittadinanza occasioni di dialogo e riflessione sui temi di attualità sociale. L’incontro si caratterizza per il suo approccio apolitico e aperto a tutte e tutti, con l’obiettivo di favorire un confronto libero e plurale sui contenuti dell’opera.

Dopo i saluti istituzionali della Rettrice Maria Moreno, interverranno Maurizio Sibilio, Gerardo Canfora e Cristina Ciancio. I relatori contribuiranno ad approfondire i temi del volume, dialogando con l’autore insieme ai rappresentanti del Consiglio degli Studenti.