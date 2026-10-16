Asia: dal 9 novembre nuovi orari ritiro ed esposizione rifiuti L’orario e il giorno di esposizione cambiano per gli utenti residenti nella Zona B

A partire dal prossimo 9 novembre 2026, in osservanza dell’ordinanza sindacale n. 77 del 13 ottobre 2026, le operazioni di raccolta dei rifiuti porta a porta nelle Zone A e B saranno effettuate da Asia nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le 11,20. L’orario e il giorno di esposizione cambiano per gli utenti residenti nella Zona B (rioni Ferrovia e Libertà), che dovranno esporre i rifiuti dalle ore 20 alle 24. Nessuna modifica sostanziale, invece, per i residenti nella Zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici, Fontanelle/Via Avellino, Centro Storico).

Le utenze domestiche della Zona A e della Zona B dovranno esporre i rifiuti esclusivamente e tassativamente dalle 20 alle 24, nei giorni indicati:

-? la DOMENICA va esposto il vetro, raccolto nel mastello giallo oppure nel bidone carrellato verde;

- il LUNEDÌ e il VENERDÌ va esposta la frazione organica, raccolta esclusivamente in sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili, opportunamente chiusi e annodati, e contenuta nelle biopattumiere o nei contenitori carrellati di colore marrone forniti in dotazione, davanti al proprio portone. È vietato l’utilizzo di sacchi in plastica;

-? il MERCOLEDÌ va esposta la frazione multimateriale (plastica e metalli), raccolta in sacchetti semitrasparenti di colore giallo, opportunamente chiusi e annodati, davanti al proprio portone;

-? ?il GIOVEDÌ vanno esposti carta, cartone e cartoncino, raccolti nella borsa in tela oppure nei carrellati bianco/azzurri forniti in dotazione, davanti al proprio portone. È assolutamente vietato inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi tipo e natura;

-? ?il MARTEDÌ va esposto il resto non differenziabile, raccolto in sacchetti grigi semitrasparenti, opportunamente chiusi e annodati, e contenuto nelle biopattumiere di colore verde o nei contenitori carrellati di colore nero forniti in dotazione, davanti al proprio portone. È vietato l’utilizzo del sacco nero.

Le utenze non domestiche della Zona A e della Zona B, limitatamente ai rifiuti urbani e assimilati, dovranno rispettare il seguente calendario, esclusivamente dalle 20 alle 24:

-? ?la DOMENICA va esposto il vetro, raccolto nel mastello giallo o nel bidone carrellato verde in dotazione, davanti al proprio esercizio commerciale. È assolutamente vietato depositare il vetro all’interno di sacchi di plastica o di carta;

-? ?il LUNEDÌ e il VENERDÌ va esposta la frazione organica, raccolta esclusivamente in sacchetti o shopper biodegradabili e compostabili, opportunamente chiusi e annodati, e contenuta nelle biopattumiere o nei contenitori carrellati di colore marrone forniti in dotazione, davanti al proprio esercizio commerciale. È vietato l’utilizzo di sacchi in plastica;

-? ?il MERCOLEDÌ va esposta la frazione multimateriale (plastica e metalli), raccolta in sacchetti semitrasparenti di colore giallo, opportunamente chiusi e annodati, davanti al proprio esercizio commerciale;

-? il GIOVEDÌ vanno esposti carta e cartoncino, raccolti nella borsa in tela oppure nei carrellati bianco/azzurri forniti in dotazione, davanti al proprio esercizio commerciale. È assolutamente vietato inserire la carta in sacchetti di polietilene di qualsiasi tipo e natura;

-? ?il MARTEDÌ va esposto il resto non differenziabile, raccolto in sacchetti grigi semitrasparenti, opportunamente chiusi e annodati, e contenuto nelle biopattumiere di colore verde o nei contenitori carrellati di colore nero forniti in dotazione, davanti al proprio esercizio commerciale.

Per quanto riguarda gli imballaggi in cartone, le utenze non domestiche dovranno esporli davanti ai propri esercizi commerciali, piegati e legati, in modo da ridurne il volume ed evitarne la dispersione sul suolo, nei seguenti giorni:

-? LUNEDÌ e GIOVEDÌ, se non festivi, dalle 11 alle 12, per gli esercizi ricadenti nel “percorso azzurro”;

-? ?MARTEDÌ e VENERDÌ, sempre se non festivi, dalle 11 alle 12, per gli esercizi ricadenti nel “percorso arancio”;

-? ?MERCOLEDÌ, se non festivo, dalle 11 alle 12, per gli esercizi ricadenti nel “percorso verde”;

- SABATO, se non festivo, dalle 11 alle 12, per gli esercizi ricadenti nel “percorso rosso”;

-? ?tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 11 alle 12, in tutte le zone ricadenti nel “percorso blu”.

Modifiche, infine, anche per gli orari di apertura al pubblico dell’Ecocentro comunale e del centro di raccolta Raee e all’orario di apertura del call center. L’Ecocentro comunale e il centro di raccolta Raee, situati in località Fontana Margiacca, saranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 18, esclusi i giorni festivi. Il call center, mentre, sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, esclusi i giorni festivi.