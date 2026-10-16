Crisi Ficomirrors a Morcone: Stamplast lancia l’allarme per l’indotto "Quarant'anni insieme, ora lasciati a noi stessi"

La decisione di delocalizzare in Polonia la produzione dello stabilimento Ficomirrors di Morcone rischia di desertificare l’intero tessuto industriale dell’Alto Tammaro. A sollevare con forza la voce è Stamplast srl, azienda storica operante nella zona industriale di Morcone, che da ben 40 anni lavora come partner strategico, fianco a fianco con la Ficomirrors e i suoi dipendenti.

L’improvviso stop e la paventata chiusura lasciano oggi la Stamplast srl completamente lasciata a se stessa. Una situazione drammatica che mette a repentaglio la stabile occupazione di decine di famiglie del Sannio, all'interno di un comprensorio montano e territoriale già profondamente provato da anni di deindustrializzazione e isolamento economico.

Una partnership storica interrotta nel silenzio

Per quattro decenni, Stamplast srl ha garantito la continuità e l'eccellenza della filiera locale, condividendo le sorti dello stabilimento principale con dedizione, sacrifici e investimenti mirati. Oggi, l'azienda e la sua forza lavoro si ritrovano invisibili di fronte alle decisioni della multinazionale, senza tutele strutturali e senza interlocuzioni dirette che prendano in considerazione i lavoratori dell'indotto.

"In questa vertenza non si può ignorare l'indotto, che per quarant'anni ha retto le sorti dello stabilimento" – dichiarano i vertici aziendali di Stamplast srl. "Dietro la nostra fabbrica ci sono decine di famiglie di questo territorio che perdono da un giorno all'altro stabilità e futuro. Accettare passivamente la delocalizzazione significa infliggere un colpo mortale all'economia di Morcone e dell'intera area del Fortore e del Tammaro."

L'appello a tutte le istituzioni

Mentre i lavoratori sono in stato di agitazione, Stamplast srl lancia un appello accorato a tutte le istituzioni competenti affinché il tavolo istituzionale di crisi non escluda le imprese partner del territorio.

L'azienda conferma la piena vicinanza alla mobilitazione dei lavoratori Ficomirrors e si riserva di intraprendere qualsiasi azione utile a difendere la dignità della propria storia produttiva e la stabilità dei propri collaboratori.