Lunedì esercitazione Protezione Civile in quattro comuni con campo base e droni Rischio sismico. Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio

Per la “Settimana Nazionale della protezione civile ed. 2026”, la Prefettura di Benevento, a Regione Campania e i comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, ha organizzato per lunedì 19 ottobre un’esercitazione di protezione civile con la simulazione di un evento sismico che coinvolgerà le scuole site nei Comuni di Apollosa, Ceppaloni e San Leucio del Sannio e l’unità operativa dell’ASL, che ospita pazienti fragili, situata nel Comune di Arpaise.

L’esercitazione è stata preceduta il 15 ottobre scorso da un corso di formazione svoltosi in Prefettura a cura della Scuola Regionale di Protezione Civile e dedicato ai Sindaci, agli amministratori ed ai responsabili delle funzioni di supporto dei quattro comuni interessati al fine di migliorarne la preparazione e la capacità di risposta.

Di particolare interesse è stato il focus sul supporto da fornire alle persone con specifiche necessità, tenuto dagli psicologi dell’emergenza ed il focus sulle attività ed i compiti dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei Centri Operativi Comunali, tenuto dal Comandante Provinciale.

Nel corso dell’esercitazione, in parte operativa ed in parte per posti di comando, sarà verificata la funzionalità del piano intercomunale di protezione civile dei quattro comuni, verrà costituito il Centro Operativo Intercomunale ed i quattro Centri Operativi Comunali, che testeranno la loro capacità di comunicazione ed organizzazione nella gestione dell’emergenza.

In Prefettura verrà costituito il Centro Coordinamento Soccorsi e attivati i sistemi di comunicazione alternativi attraverso gli apparati radio.

Contestualmente la popolazione studentesca interessata dal gioco esercitativo sarà coinvolta nella procedura di evacuazione degli edifici scolastici e assisterà ad attività dimostrative, a cura dei Vigili del Fuoco e della Regione Campania, che consisteranno nel recupero di feriti dalle macerie e nella ricerca di persona scomparsa con l’impiego di unità cinofile.

Tutte le attività esercitative saranno riprese dai droni messi a disposizione dalla Regione Campania, dal Gruppo Carabinieri Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e tramesse in diretta alla sala operativa della Prefettur