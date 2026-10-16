"Benevento: Risposte, Proposte e Nuovi Orizzonti": il Pd incontra il territorio Sabato 17 ottobre alle 10.30 presso la Biblioteca provinciale a Benevento

Il Partito Democratico di Benevento ha organizzato per domani mattina un incontro "che vuole aprirsi a tutte le realtà del territorio per fare il punto sull’attualità e costruire un’alternativa".

La cittadinanza, le associazioni, i comitati e tutte le realtà del territorio che si sentono vicine, sono invitate a partecipare all’incontro “Benevento: Risposte, Proposte e Nuovi Orizzonti”, che si terrà il giorno 17 ottobre , alle ore 10.30 presso la Biblioteca Provinciale A. Mellusi.

L’iniziativa nasce dall'esigenza di fare il punto in modo chiaro sull'attuale situazione della città di Benevento. Un momento pensato per farci conoscere e riconoscere , per mettere insieme le energie e le idee di chi condivide la volontà di cambiare concretamente lo stato delle cose.

Dare il nostro punto di vista ed iniziare ad individuare risposte concrete, raccogliere adesioni e tracciare possibili orizzonti comuni per il futuro della comunità beneventana.

"Invitiamo tutte le realtà che intendono contribuire attivamente a un percorso di cambiamento a partecipare".