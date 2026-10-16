Cultura e innovazione. Il Sannio vince premio nazionale Op Of The Pid Mirabilia

Premiata al TTG di Rimini Sannio Europa: realtà virtuale e visite immersive per valorizzare i musei

cultura e innovazione il sannio vince premio nazionale op of the pid mirabilia
Benevento.  

Il patrimonio culturale del Sannio sul podio nazionale per l'innovazione digitale applicata alla cultura. Sannio Europa Scarl, società in house della Provincia di Benevento, si è aggiudicata il primo premio nella categoria "Casi di utilizzo innovativo" del concorso TOP OF THE PID MIRABILIA 2026, conferito durante il TTG Travel Experience di Rimini.

Il riconoscimento è stato assegnato al progetto "Sistema immersivo di valorizzazione della Rete Museale della Provincia di Benevento mediante realtà virtuale e contenuti digitali interattivi", un'iniziativa che dimostra come le nuove tecnologie possano ampliare le opportunità di conoscenza e fruizione del patrimonio culturale, rendendo l'esperienza museale più accessibile, coinvolgente e innovativa.

Il progetto realizza un tour immersivo attraverso visori Meta Quest 3S e la piattaforma Virtual4, con scene a 360 gradi, narrazione multilingue e hotspot interattivi che consentono di esplorare gli ambienti museali e approfondire i contenuti del percorso di visita. L'integrazione tra esplorazione e racconto rende la visita più coinvolgente, accessibile e inclusiva, offrendo un nuovo modo di incontrare il patrimonio culturale del territorio.

L'iniziativa riguarda la Rete Museale della Provincia di Benevento, che comprende il Museo del Sannio, Arcos, Sant'Ilario e MUSA, e rappresenta un modello di valorizzazione digitale del patrimonio culturale delle aree interne, contribuendo a rafforzarne l'attrattività e le opportunità di promozione turistica.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al sostegno della Camera di Commercio Irpinia Sannio, attraverso il Bando Voucher Doppia Transizione Digitale ed Ecologica 2025, nell'ambito delle iniziative camerali a favore dell'innovazione delle imprese.

A consegnare il riconoscimento Antonello Murru, direttore di Valirsannio, azienda speciale della Camera di Commercio Irpinia Sannio, mentre il premio è stato ritirato da Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa, e Gianluca Vitiello, amministratore unico di Humankey Srl.

Il Premio TOP OF THE PID MIRABILIA è promosso da Unioncamere e dal Sistema camerale attraverso i loro Punti Impresa Digitale, nell'ambito del Progetto Speciale Mirabilia, che coinvolge 22 Camere di commercio italiane, con il coordinamento progettuale di ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali e il supporto tecnico di Dintec.

 

«Attraverso il Progetto Speciale Mirabilia promuoviamo da anni un modello di sviluppo che mette in relazione il patrimonio culturale con l'innovazione e la capacità delle imprese di generare nuove opportunità di crescita per i territori», afferma la Presidente di ISNART, Loretta Credaro. «Il progetto premiato dimostra come le tecnologie immersive possano offrire nuove modalità di conoscenza e valorizzazione dei luoghi della cultura, rendendo il patrimonio museale più accessibile e attrattivo. È un esempio particolarmente significativo per le aree interne, dove l'innovazione digitale può contribuire a rafforzare l'identità dei territori, ampliare i pubblici e creare nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale».

 

«La premiazione di oggi – dichiara Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio – rappresenta un'occasione importante per ribadire il valore di una collaborazione già avviata tra la Camera di Commercio e Sannio Europa, che intendiamo consolidare e sviluppare ulteriormente. Il patrimonio storico, artistico e museale dell'Irpinia e del Sannio costituisce una risorsa straordinaria, che può esprimere ancora maggiori potenzialità se messa in relazione con le eccellenze del nostro sistema produttivo. Penso in particolare alle filiere dell'agroalimentare, dell'artigianato e del turismo, che contribuiscono a definire l'identità e l'attrattività dei nostri territori. Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie possono aiutarci a costruire percorsi integrati di promozione, capaci di valorizzare insieme cultura, produzioni di qualità e identità locali. È su queste sinergie che vogliamo continuare a investire, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, imprese e operatori culturali per creare nuove opportunità di sviluppo nelle nostre aree interne».

 

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