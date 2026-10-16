Cultura e innovazione. Il Sannio vince premio nazionale Op Of The Pid Mirabilia Premiata al TTG di Rimini Sannio Europa: realtà virtuale e visite immersive per valorizzare i musei

Il patrimonio culturale del Sannio sul podio nazionale per l'innovazione digitale applicata alla cultura. Sannio Europa Scarl, società in house della Provincia di Benevento, si è aggiudicata il primo premio nella categoria "Casi di utilizzo innovativo" del concorso TOP OF THE PID MIRABILIA 2026, conferito durante il TTG Travel Experience di Rimini.

Il riconoscimento è stato assegnato al progetto "Sistema immersivo di valorizzazione della Rete Museale della Provincia di Benevento mediante realtà virtuale e contenuti digitali interattivi", un'iniziativa che dimostra come le nuove tecnologie possano ampliare le opportunità di conoscenza e fruizione del patrimonio culturale, rendendo l'esperienza museale più accessibile, coinvolgente e innovativa.

Il progetto realizza un tour immersivo attraverso visori Meta Quest 3S e la piattaforma Virtual4, con scene a 360 gradi, narrazione multilingue e hotspot interattivi che consentono di esplorare gli ambienti museali e approfondire i contenuti del percorso di visita. L'integrazione tra esplorazione e racconto rende la visita più coinvolgente, accessibile e inclusiva, offrendo un nuovo modo di incontrare il patrimonio culturale del territorio.

L'iniziativa riguarda la Rete Museale della Provincia di Benevento, che comprende il Museo del Sannio, Arcos, Sant'Ilario e MUSA, e rappresenta un modello di valorizzazione digitale del patrimonio culturale delle aree interne, contribuendo a rafforzarne l'attrattività e le opportunità di promozione turistica.

Il progetto è stato realizzato anche grazie al sostegno della Camera di Commercio Irpinia Sannio, attraverso il Bando Voucher Doppia Transizione Digitale ed Ecologica 2025, nell'ambito delle iniziative camerali a favore dell'innovazione delle imprese.

A consegnare il riconoscimento Antonello Murru, direttore di Valirsannio, azienda speciale della Camera di Commercio Irpinia Sannio, mentre il premio è stato ritirato da Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa, e Gianluca Vitiello, amministratore unico di Humankey Srl.

Il Premio TOP OF THE PID MIRABILIA è promosso da Unioncamere e dal Sistema camerale attraverso i loro Punti Impresa Digitale, nell'ambito del Progetto Speciale Mirabilia, che coinvolge 22 Camere di commercio italiane, con il coordinamento progettuale di ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali e il supporto tecnico di Dintec.

«Attraverso il Progetto Speciale Mirabilia promuoviamo da anni un modello di sviluppo che mette in relazione il patrimonio culturale con l'innovazione e la capacità delle imprese di generare nuove opportunità di crescita per i territori», afferma la Presidente di ISNART, Loretta Credaro. «Il progetto premiato dimostra come le tecnologie immersive possano offrire nuove modalità di conoscenza e valorizzazione dei luoghi della cultura, rendendo il patrimonio museale più accessibile e attrattivo. È un esempio particolarmente significativo per le aree interne, dove l'innovazione digitale può contribuire a rafforzare l'identità dei territori, ampliare i pubblici e creare nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale».

«La premiazione di oggi – dichiara Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio – rappresenta un'occasione importante per ribadire il valore di una collaborazione già avviata tra la Camera di Commercio e Sannio Europa, che intendiamo consolidare e sviluppare ulteriormente. Il patrimonio storico, artistico e museale dell'Irpinia e del Sannio costituisce una risorsa straordinaria, che può esprimere ancora maggiori potenzialità se messa in relazione con le eccellenze del nostro sistema produttivo. Penso in particolare alle filiere dell'agroalimentare, dell'artigianato e del turismo, che contribuiscono a definire l'identità e l'attrattività dei nostri territori. Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie possono aiutarci a costruire percorsi integrati di promozione, capaci di valorizzare insieme cultura, produzioni di qualità e identità locali. È su queste sinergie che vogliamo continuare a investire, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, imprese e operatori culturali per creare nuove opportunità di sviluppo nelle nostre aree interne».