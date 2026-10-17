Pasto da casa, Palladino: "No strateghi della pastasciutta" Dichiarazioni del consigliere delegato all'istruzione del Comune di Benevento

"Sul pasto da casa auspicherei una maggiore onestà intellettuale e meno strumentalizzazioni. Non servono a niente strateghi della pastasciutta, né scopritori di acqua calda. Non vedo perché questa Amministrazione avrebbe dovuto fare la guerra al panino da casa".

Cosi il delegato all' Istruzione Marcello Palladino che spiega: "Nell'ultimo tavolo tecnico a Palazzo Mosti con il sindaco Mastella questa soluzione è stata esplorata e sollecitata. I dirigenti scolastici hanno opposto un cortese diniego motivato da ragioni tecniche e organizzative, come personale dedicato e specializzato o spazi non disponibili. Non è praticabile la strada di volontari o nonni civici. Non si può fare, è una boutade populistica poiché occorre per monitorare all'interno di aule attrezzate per la refezione personale specializzato, con certificazioni ad hoc e contrattualizzato per le responsabilità che derivano da compiti del genere e delicati. I nonni civici possono operare al massimo all'esterno della scuola. Auspico sul tema della mensa, meno demagogia e maggiore serietà collaborativa in quanto l'interesse dei ragazzi e delle ragazze è di tutti, prioritariamente dell'Amministrazione".