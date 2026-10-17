Benevento-Vicenza, Simonetti: "Non abbiamo sfruttato bene le occasioni" Il tuttocampista giallorosso: "C'è rammarico, lavoriamo sugli errori"

Ecco le dichiarazioni di Simonetti al termine del match giocato con il Vicenza: "E' stata una gara dove abbiamo fatto molto bene, avevamo la partita in mano. Nella ripresa loro sono stati bravi a riaprirla con due eurogol. C'è tanto rammarico per come si era messa. Conosciamo la qualità degli avversari, giochiamo contro squadre forti e sono cose che possono capitare. L'importante era non perdere. Siamo stati bravi alla fine a prendere ciò che è venuto. Purtroppo nel finale non siamo riusciti a sfruttare le occasioni, è stato un peccato perché sarebbe stato bello segnare. Ci riproveremo. Nello spogliatoio c'è tanto rammarico, però cerchiamo di vedere gli aspetti positivi. Lavoriamo sulle cose fatte male, lavoreremo su questi aspetti e andiamo avanti. Alla lunga le qualità si vedono. La mia condizione? Mi sento bene. Direi di sì per una maglia da titolare, ma è una scelta del mister. Cerco di dare il massimo ogni volta che vengo chiamato in causa".