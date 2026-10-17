Elezioni amministrative. Il Pd di Benevento incontra sostenitori e alleati FOTO Razzano: costruiamo un'alternativa a questa amministrazione. Marcantonio: la città è di chi la vive

“Da oggi si comincia a lavorare con l'appuntamento 'zero' per costruire un'alternativa a questa amministrazione comunale in vista delle prossime elezioni amministrative. Ascolteremo associazioni, cittadini, movimenti e tutti coloro che vorranno offrire il proprio contributo”.

Così Rosa Razzano, numero uno del circolo del Partito democratico di Benevento che questa mattina ha fatto gli onori di casa nel primo incontro, ce ne sarà uno al mese, dal titolo “Benevento: Risposte, Proposte e Nuovi Orizzonti”. Appuntamento che ha avuto ed avrà l'obiettivo di “aprirsi a tutte le realtà del territorio per fare il punto sull’attualità e costruire un’alternativa”.

“Che sulla città di Benevento ci siano delle ombre è fuori dubbio” ha rimarcato Razzano riferendosi all'inchiesta in corso “ed è per questo che come Pd vogliamo rimarcare che il Partito democratico c'è ed è già al lavoro per costruire un'alternativa. Chiunque voglia ripartire con noi dico incontriamoci”.

Nessun nome di un eventuale candidato sindaco: “il nome verrà fuori dai vari tavoli di confronto che faremo con la coalizione. C'è da lavorare ma dal nostro canto rimarchiamo che da anni siamo all'opposizione con coerenza”.

Nell'affollata sala della Biblioteca provinciale è intervenuta anche la Segretaria provinciale del Partito Democratico, Filomena Marcantonio che ha rimarcato l'impegno del partito per la prossima tornata elettorale. Marcantonio nel suo intervento ha raccontato la storia di Piero Calamandrei (due contadini emigrati in viaggio su una nave nel mare in burrasca): “Ci spiega che la democrazia e lo Stato sono la nave su cui tutti viaggiano: pensare di disinteressarsi delle vicende pubbliche perché 'non ci appartengono' è un errore fatale, perché se la nave affonda, travolge e condanna tutti, anche chi dorme indifferente nella stiva” come il contadino svegliato dall'altro che era invece preoccupato.

“E penso – ha chiosato la Segretaria provinciale del Pd - che questo valga anche per Benevento: il futuro di questa città non riguarda soltanto chi la amministra, ma ciascuno di noi. Benevento non è di chi la governa, ma di chi la vive.

Oggi dobbiamo lanciare un invito al senso di responsabilità dobbiamo esercitare i nostri diritti e adempiere ai nostri doveri di cittadini,contribuire, con le nostre idee e il nostro impegno, al bene comune”.

Presenti all'incontro Civico 22, Avs, Libera, WWF, Altrabenevento e anche l'ex consigliere comunale Italo Di Dio.

I lavori sono proseguiti con gli interventi di alcuni consiglieri comunali, di Stefano Orlacchio che ha incitato i presenti a costruire un'alternativa per un futuro migliore per il capoluogo sannita.

Insomma, con il primo appuntamento il Pd si guarda intorno per cercare di identificare alleati e sostenitori alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di marzo prossimo.