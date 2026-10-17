"Hai voglia ad incontrarsi, senza NdC campo largo è Vicolo Stretto del Monopoli" Sorrentino (NdC) su incontro Pd a Benevento: assenza di Italia Viva e di forze moderate e centriste

"Si legge di una reunion tra qualche pseudomovimento civico cittadino e il PD. La sintesi politica e aritmetica però è chiara: hai voglia ad incontrarsi, senza Noi di Centro il campo largo a Benevento e nel Sannio è il Vicolo Stretto che ricorderanno gli appassionati dei giochi di società. Lo dice la logica politica e l'aritmetica elettorale", lo spiega in una nota la segretaria provinciale di NdC Marcella Sorrentino dopo la riunione del Partito democratico di Benevento questa mattina in vista delle elezioni amministrative del 2027.

"Evidenziamo l'assenza di Italia Viva e di forze moderate e centriste. Dello "spirito unitario" che Elly Schlein predica a livello nazionale come precondizione politica a Benevento non c'è nulla. Segnaleremo a livello regionale e nazionale questa violazione dell'indirizzo politico della segreteria nazionale e delle alleanze solide e vincenti che il nostro leader Clemente Mastella ha indicato come via maestra: Regione e Comune di Napoli. Per andar dietro a qualche nostro ex, oggi 'spretato' e convertitosi in Consiglio, sui social e sui media ad un radicalismo pseudo-riviuzionario ridicolo, si fa demolizione politica. Questa strada non interessa a Clemente Mastella, né alla comunità politica di Noi di Centro", conclude Sorrentino.