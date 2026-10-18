Ianniello entra nel Comitato Tecnico-Scientifico di Terra dei Diritti L'oncologo rafforza l'impegno di Terra dei Diritti su prevenzione, screening e tutela della salute

Il Consiglio Direttivo di Terra dei Diritti comunica l'adesione al Comitato Tecnico-Scientifico del dottor Giovanni Pietro Ianniello, oncologo, già Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta e già presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Benevento.

Ianniello porta a Terra dei Diritti una lunga esperienza professionale e istituzionale nel campo della medicina oncologica e della sanità. Il suo contributo sarà prezioso soprattutto per la linea d'azione dedicata alla prevenzione e agli screening medici, in particolare per le patologie oncologiche, e per la lettura dei dati sanitari nei territori esposti all'inquinamento.

«Accogliamo con gratitudine l'adesione del dott. Ianniello» dichiara il Consiglio Direttivo di Terra dei Diritti. «La sua esperienza sarà preziosa per il lavoro che stiamo portando avanti. Dopo l'incendio di Airola i cittadini chiedono risposte serie sulla propria salute: per darle servono esperienza, rigore scientifico e attenzione alle persone. Il nostro territorio deve essere una terra dei diritti, e nessun territorio deve più essere terra dei fuochi.»

Il Consiglio Direttivo ringrazia pubblicamente il dott. Ianniello per la disponibilità e la generosità con cui ha accolto l'invito a far parte del percorso di Terra dei Diritti.