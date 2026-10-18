Under 15, colpaccio del Benevento: vittoria in rimonta contro la Lazio Successo di spessore per i giallorossi che si sono imposti con le reti di Giannattasio e Pinto

Lazio-Benevento 1-2

Lazio: Jiboc, Rufo, Mazzei, Zauri, Toci (38'st Furlan), Carboni, Licciardello (27'st Scorzafave), Mancini (12'st Punzo), Vinci (12'st Kone), Piras (27'st Vender), Spoletini (12'st Sciarpelletti). A disp.: Trapani, Coccia, Giampaolo. All.. Gualdaroni

Benevento: Fabi, Fasiello, Cuciniello (27'st Fortunato), Fedele, Caruso, Gravina, Ediahe (27'st Cappello), Reale, Lodi (36'st Crocifoglio), Giannattasio (36'st Di Casola), Pinto. A disp.: Boccia, Del Vecchio, Migliaccio, Mastrovito, Giannone. All.: Grande

Arbitro: Tozzi di Roma 2. Assistenti: Rennis e Busatti di Roma 2

Marcatori: 16'pt Spoletini, 11'st Giannattasio, 38'st Pinto

Che colpaccio da parte dell'under 15 del Benevento. I giallorossi si sono imposti in casa della Lazio, grazie a una importante rimonta che le ha consegnato tre punti di grande spessore, contro una formazione che si presentava a questo match da capolista solitaria del girone. I capitolini hanno sbloccato il risultato al 16' con Spoletini. Nella ripresa, Giannattasio ha pareggiato i conti. A pochi minuti dalla fine del match, Pinto ha messo a segno la marcatura che ha regalato la vittoria al Benevento, la terza consecutiva per i ragazzi di Grande che nella prossima giornata sfideranno i pari età della Juve Stabia sul sintetico dell'Avellola.