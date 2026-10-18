A Benevento buona partecipazione alla giornata ecologica di Asia L'iniziativa si è svolta in piazza Cardinal Pacca: raccolti Raee, tessili e oli esausti

Buona partecipazione alla giornata ecologica promossa da Asia Benevento in piazza Cardinal Pacca, nell'ambito del programma di appuntamenti straordinari dedicati alla raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) e di altre tipologie di materiali che non possono essere conferiti attraverso il normale servizio di raccolta.

L'iniziativa rientra in un calendario di sette giornate, distribuite da ottobre fino a maggio, che porteranno gli operatori dell'azienda nelle piazze dei diversi quartieri cittadini. L'obiettivo è offrire un servizio di prossimità, consentendo ai residenti di smaltire correttamente oggetti e materiali che altrimenti dovrebbero essere trasportati presso l'ecocentro comunale di contrada Fontana Margiacca, al rione Capodimonte.

Oltre ai Raee, con esclusione dei grandi elettrodomestici, la raccolta ha riguardato rifiuti tessili e abbigliamento usato, medicinali scaduti, pile esauste e olio vegetale esausto.

E' da ricordare che i Raee: piccoli elettrodomestici e dispositivi di elettronica di consumo sono vere e proprie miniere urbane: contengono materiali che, se trattati e riciclati correttamente, possono essere recuperati e reintrodotti nei cicli produttivi, riducendo il ricorso a nuove materie prime.

Un servizio più vicino ai cittadini

A spiegare il senso dell'iniziativa è Rosa Francesca, responsabile dell'area impianti di Asia Benevento, che sottolinea l'importanza di ampliare le tipologie di rifiuti raccolti e rendere più agevole il conferimento.

«Abbiamo ripreso le nostre giornate ecologiche dove non raccogliamo solo ed esclusivamente i Raee, ma abbiamo abbinato anche altre tipologie di rifiuti, come i tessili e, quest'anno, anche l'olio», ha dichiarato Francesca, evidenziando il supporto dell'azienda Papa per la raccolta dell'olio vegetale esausto.

L'obiettivo è avvicinare sempre più i servizi ambientali alle esigenze della popolazione, offrendo un'alternativa pratica soprattutto per quei rifiuti che spesso rimangono accantonati nelle cantine e nelle abitazioni perché difficili da trasportare fino all'ecocentro.

«Vogliamo avvicinarci sempre di più ai cittadini, alle loro case, in modo che siano più agevolati nel conferirci soprattutto quei rifiuti che magari hanno abbandonato nelle cantine e che diventa difficoltoso portare all'ecocentro, perché non possono essere conferiti nella raccolta ordinaria», ha aggiunto la responsabile.

Il bilancio della giornata

L'affluenza registrata in piazza Cardinal Pacca è stata positiva. Le giornate ecologiche rappresentano uno strumento concreto per favorire la corretta gestione dei rifiuti, promuovere il recupero dei materiali e contrastare l'abbandono indiscriminato sul territorio.

Il programma proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti nei quartieri di Benevento, fino a maggio. L'obiettivo di Asia è consolidare il rapporto con la cittadinanza e rendere il servizio di raccolta straordinaria sempre più accessibile, contribuendo alla diffusione di comportamenti rispettosi dell'ambiente.