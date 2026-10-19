Tasse locali e pensioni: la UILP si confronta a Benevento Il confronto si terrà il prossimo 20 ottobre presso la Biblioteca Provinciale Mellusi

Presso la Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” di Benevento, sita al Corso Garibaldi n. 47, martedì 20 ottobre 2026, con inizio alle ore 10,00, si terrà un momento di confronto pubblico con lavoratori e pensionati per discutere di “Imposte, addizionali regionali e comunali, IMU, TARI e costi dei servizi (acqua, asili nido)”, che incidono fortemente sui bilanci familiari, riducendo il potere d’acquisto di salari e pensioni. Alla manifestazione saranno presenti il segretario regionale della Uil Pensionati Campania Biagio Ciccone, il responsabile Uil della Pensionati di Benevento Romolo De Pierro e la presidente dell’ADA (Associazione Diritti degli Anziani) di Benevento Fiorella Severino. “Meno pressione fiscale su salari e pensioni, più risorse per una sanità efficiente”, esordisce Biagio Ciccone, segretario regionale UILP, che poi aggiunge: “La Corte costituzionale ha più volte affermato che la progressività deve caratterizzare il sistema fiscale nel suo insieme e non necessariamente ogni singolo tributo. Tuttavia, quando cresce il peso di imposte territoriali strutturate con aliquote piatte, la progressività complessiva rischia di essere neutralizzata <dal basso>. In altre parole, ciò che il fisco nazionale redistribuisce può essere parzialmente riassorbito da addizionali locali scarsamente differenziate rispetto alla reale capacità contributiva di ogni singolo lavoratore e pensionato”.