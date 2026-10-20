ASL Benevento, avviso per gli ETS: domande entro il 20 novembre Coinvolgimento degli enti del Terzo Settore in progetti di prevenzione, orientamento e sostegno

L’ASL BN, con la deliberazione n. 699 del 14 ottobre 2026, ha approvato una manifestazione di interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore (ETS) per la costituzione di un elenco di soggetti interessati a collaborare nelle attività sociosanitarie all’interno delle Case della Comunità, in attuazione del Decreto ministeriale 77/2022. L’avviso si inserisce nel percorso di sviluppo delle Case della Comunità, per le quali l’ASL BN ha previsto appositi spazi denominati «Punti Associazione», destinati a ospitare le attività degli Enti del Terzo Settore in collaborazione con il personale sociosanitario. La manifestazione mira a individuare gli enti interessati a contribuire a questo modello di partecipazione, attraverso progetti e iniziative rivolti ai cittadini nei Comuni di Benevento, Cerreto Sannita, Montesarchio, Morcone, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Marco dei Cavoti, Sant’Agata dei Goti e Telese Terme. Gli ambiti di intervento comprendono l’informazione e l’orientamento ai servizi, la promozione della salute e dei corretti stili di vita, le iniziative di prevenzione, i gruppi di cammino e l’attività fisica adattata. Sono previste, inoltre, attività rivolte alle persone anziane, ai giovani, alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione, interventi di mediazione culturale e linguistica e forme di sostegno ai familiari delle persone assistite a domicilio o in cure palliative. La collaborazione con gli ETS punta a valorizzare le risorse del territorio e a integrare le iniziative sociali con le attività sociosanitarie, senza sostituire le prestazioni riservate ai professionisti sanitari. Le domande dovranno essere presentate entro il 20 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: coordinamento.sociosanitario@pec.aslbenevento.it secondo le modalità e i requisiti indicati nell’avviso, consultabile sul sito istituzionale dell’ASL Benevento.