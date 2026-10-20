Molinara, confronto con ACER Campania per la sicurezza degli alloggi popolari Forza Italia promuove il confronto istituzionale per accelerare gli interventi

Si apre una nuova prospettiva per la risoluzione dell’annosa vicenda legata alle condizioni di sicurezza di alcuni alloggi ACER nel comune di Molinara, una situazione che da troppo tempo desta preoccupazione tra i residenti e che richiede interventi concreti per tutelare l’incolumità degli assegnatari. A riaccendere l’attenzione sulla problematica è stato l’impegno di Nicola De Figlio, vice coordinatore di Forza Italia a Molinara, che si è attivato per portare la questione all’attenzione dei vertici istituzionali. Determinante il contributo del consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha favorito il confronto diretto con il presidente di ACER Campania, consentendo di rappresentare le criticità esistenti e avviare un’interlocuzione finalizzata a individuare possibili soluzioni. “Non era più possibile lasciare irrisolta una questione che riguarda direttamente la sicurezza e la serenità di tante persone – dichiara Nicola De Figlio –. Parliamo di una problematica che si trascina da troppo tempo e che merita attenzione, responsabilità e risposte concrete. Per questo, come Forza Italia di Molinara, abbiamo ritenuto doveroso attivarci affinché la situazione fosse affrontata nelle sedi istituzionali competenti”. De Figlio sottolinea il valore del lavoro di squadra e del dialogo istituzionale: “Ringrazio il consigliere regionale Fernando Errico per il sostegno e per aver contribuito ad aprire un canale di confronto con i vertici di ACER Campania, così come il presidente dell’Agenzia per la disponibilità dimostrata. L’avvio di questo percorso rappresenta un primo passo importante, ma adesso è fondamentale che il confronto si traduca in verifiche, interventi e soluzioni capaci di garantire condizioni di sicurezza adeguate agli assegnatari”. L’attenzione di Forza Italia resta quindi alta sulla vicenda. “Continueremo a seguire ogni passaggio dell’iter avviato – conclude De Figlio – perché la sicurezza dei cittadini non può essere rimandata. Il nostro obiettivo è contribuire a superare una situazione che si trascina da anni, affinché alle preoccupazioni dei residenti possano finalmente seguire risposte concrete”. L’apertura del confronto istituzionale costituisce dunque un primo risultato per affrontare le criticità degli alloggi ACER di Molinara. Ora l’auspicio è che il percorso avviato possa procedere rapidamente, con gli opportuni accertamenti e gli interventi necessari a restituire tranquillità alle famiglie interessate.