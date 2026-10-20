Protesta autotrasportatori, mezzi Asia bloccati. Ecocentro chiuso

"Possibili disservizi nel servizio di raccolta. È una situazione del tutto straordinaria"

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Benevento.  

"A causa della protesta degli autotrasportatori in atto in queste ore su tutte le maggiori arterie del Sud Italia, i mezzi Asia (che sono classificati come pesanti e pertanto non possono circolare) sono bloccati presso l’ecocentro comunale di Margiacca senza possibilità di raggiungere i siti di stoccaggio per scaricare i rifiuti raccolti". Lo fa sapere Asia Benevento attraverso una nota che prosegue: "Ciò comporta, a partire da oggi, la chiusura al pubblico dell’ecocentro e, in previsione, possibili disservizi nel servizio di raccolta.  L’Azienda si scusa con i cittadini per disagi indipendenti dalla propria volontà e chiede la massima collaborazione per far fronte ad una situazione del tutto straordinaria". 

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