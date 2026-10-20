Ivpc Benevento Rugby, altra soddisfazione: Fanzo convocato nell'Italia Under 18 Dall’esordio in Serie B alla chiamata azzurra: una settimana da ricordare per il giovane talento

L'Ivpc Rugby Benevento festeggia la convocazione in Nazionale Under 18 di Matteo Fanzo, giovane atleta biancoceleste che domenica scorsa ha vissuto un’altra tappa importante del suo percorso sportivo, esordendo in Serie B con la squadra seniores con la vittoria nel derby con la Partenope Napoli. La Federazione Italiana Rugby ha convocato Fanzo (unico atleta del Sud) per il raduno della Nazionale Under 18 in preparazione alla sfida internazionale Italia-Irlanda, in programma il 31 ottobre 2026 a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Il raduno prenderà il via lunedì 26 ottobre a Rovigo e si concluderà domenica 1° novembre. Per l'Ivpc Rugby Benevento si tratta di una grande soddisfazione. La chiamata in azzurro di un atleta del settore giovanile, arrivata a pochi giorni dal suo esordio in prima squadra, rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dal ragazzo, dai tecnici e da tutto il club. Un percorso che unisce talento, impegno e crescita, nel quale il passaggio dalla formazione giovanile al rugby seniores diventa un’esperienza concreta di maturazione sportiva e personale. L'Ivpc Rugby Benevento si congratula con Matteo per questo importante traguardo e gli augura di vivere al meglio l’esperienza con la maglia azzurra, portando con sé i colori biancocelesti e i valori della società.