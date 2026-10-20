Benevento, settore giovanile: le classifiche aggiornate dopo il weekend Bene l'under 15 che aggancia il terzo posto dopo il successo conquistato in casa della Lazio

Weekend positivo per il settore giovanile del Benevento. Le formazioni under 17 e 15 hanno conquistato delle importanti vittorie contro, rispettivamente, Frosinone e Lazio. L'under 15, in particolare, sta vivendo un ottimo momento di forma che le ha permesso di agganciare il terzo posto in classifica. Pareggio per la Primavera in casa del Monopoli. Sconfitta per l'under 16 contro la Lazio.

Primavera 2, la classifica

Catanzaro 15

Perugia 12

Palermo 11

Benevento 10

Bari 9

Avellino 9

Pescara 8

Monopoli 8

Latina 7

Pisa 6

Napoli 5

Spezia 4

Frosinone 4

Ascoli 2

Salernitana 1

Cosenza 0

Under 17, la classifica

Roma 18

Fiorentina 16

Lazio 13

Empoli 12

Napoli 11

Avellino 9

Lecce 9

Catanzaro 7

Benevento 6

Palermo 6

Ascoli 6

Frosinone 4

Arezzo 2

Juve Stabia 1

Under 16, la classifica

Roma 18

Empoli 16

Lazio 14

Fiorentina 13

Lecce 12

Catanzaro 9

Juve Stabia 7

Napoli 7

Ascoli 7

Benevento 6

Arezzo 6

Palermo 4

Frosinone 0

Avellino 0

Under 15, la classifica

Napoli 15

Lazio 13

Benevento 12

Fiorentina 11

Roma 11

Lecce 11

Catanzaro 7

Frosinone 7

Empoli 7

Arezzo 7

Juve Stabia 6

Ascoli 5

Avellino 4

Palermo 1