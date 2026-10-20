Benevento, settore giovanile: le classifiche aggiornate dopo il weekend

Weekend positivo per il settore giovanile del Benevento. Le formazioni under 17 e 15 hanno conquistato delle importanti vittorie contro, rispettivamente, Frosinone e Lazio. L'under 15, in particolare, sta vivendo un ottimo momento di forma che le ha permesso di agganciare il terzo posto in classifica. Pareggio per la Primavera in casa del Monopoli. Sconfitta per l'under 16 contro la Lazio.
Primavera 2, la classifica
Catanzaro 15
Perugia 12
Palermo 11
Benevento 10
Bari 9
Avellino 9
Pescara 8
Monopoli 8
Latina 7
Pisa 6
Napoli 5
Spezia 4
Frosinone 4
Ascoli 2
Salernitana 1
Cosenza 0
Under 17, la classifica
Roma 18
Fiorentina 16
Lazio 13
Empoli 12
Napoli 11
Avellino 9
Lecce 9
Catanzaro 7
Benevento 6
Palermo 6
Ascoli 6
Frosinone 4
Arezzo 2
Juve Stabia 1
Under 16, la classifica
Roma 18
Empoli 16
Lazio 14
Fiorentina 13
Lecce 12
Catanzaro 9
Juve Stabia 7
Napoli 7
Ascoli 7
Benevento 6
Arezzo 6
Palermo 4
Frosinone 0
Avellino 0
Under 15, la classifica
Napoli 15
Lazio 13
Benevento 12
Fiorentina 11
Roma 11
Lecce 11
Catanzaro 7
Frosinone 7
Empoli 7
Arezzo 7
Juve Stabia 6
Ascoli 5
Avellino 4
Palermo 1