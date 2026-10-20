Pendolari Benevento e Caserta: Mastella "Ripristinare il carnet Smart Working" Il consigliere regionale Pellegrino Mastella chiede un confronto urgente a Trenitalia:

La cancellazione dei carnet Smart Working e l’introduzione di un costo di due euro per ogni prenotazione dell’abbonamento Alta Velocità rischiano di aggravare la spesa dei pendolari di Benevento e Caserta diretti a Roma. Sulla questione interviene il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro), che chiede un incontro urgente a Trenitalia per conoscere le ragioni delle nuove misure e tutelare i viaggiatori.



«I numeri parlano chiaro: oggi il carnet Smart Working da dieci corse verso e dalla Capitale costa 129 euro al mese si partendo da Caserta che da Benevento. Per mantenere lo stesso numero di viaggi, chi parte da Benevento potrebbe dover spendere 387 euro, mentre per la tratta Caserta-Roma il costo arriverebbe a 342 euro. A questo si aggiunge il nuovo onere di due euro per ogni prenotazione, finora gratuita secondo le segnalazioni dei pendolari».



«Se l’obiettivo è contrastare le prenotazioni non utilizzate, occorre individuare strumenti mirati, senza penalizzare chi utilizza regolarmente il treno per lavorare. Non è accettabile che siano i pendolari a sostenere il peso di queste modifiche, in una fase già segnata dal caro vita».



Mastella annuncia quindi la richiesta di un confronto urgente con i vertici campani di Trenitalia: «Vogliamo risposte chiare e verificare la possibilità di soluzioni alternative, a partire dal ripristino del carnet Smart Working e dalla revisione del costo delle prenotazioni. I collegamenti con Roma sono essenziali per lavoratori e professionisti delle nostre aree interne: tutelare la loro mobilità significa difendere un’esigenza concreta del territorio».