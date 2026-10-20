Contaminazione latte dopo rogo Airola: l'appello del Comitato Salute e Ambiente Agli allevatori e produttori affinchè richiedano accertamenti sanitari

Il Comitato Salute e Ambiente di Airola e della Valle Caudina lancia un formale appello a tutta la filiera zootecnica e lattiero-casearia del territorio — allevatori, produttori di latte e aziende di trasformazione — affinché richiedano in modo proattivo gli accertamenti sanitari alle autorità competenti (ASL).

La presa di posizione si rende necessaria a fronte dei primi esiti sui campionamenti effettuati dall'ASL nel territorio di Cervinara sul latte ovino, i quali hanno restituito dati che destano preoccupazione e impongono la massima cautela.

«Riteniamo fondamentale un atto di profonda responsabilità etica e civile nei confronti della salute pubblica. Chiedere i controlli non significa cedere all'allarmismo, ma dimostrare nei fatti la volontà di tutelare i consumatori e, al contempo, schermare il valore economico e la reputazione delle nostre produzioni tipiche.»

Il Comitato Salute e Ambiente chiede dunque un'azione ad ampio raggio che coinvolga l'intera Valle Caudina, sollecitando accertamenti capillari su tutti gli allevamenti per verificare con certezza scientifica la completa assenza di agenti contaminanti.

«Verificare la bontà e la salubrità del latte prodotto nei nostri comuni è un passaggio ineludibile per mettere in sicurezza il territorio, proteggere i cittadini e dare garanzie sul futuro del comparto agroalimentare locale.»

Comitato Salute e Ambiente della Valle Caudina

