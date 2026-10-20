In occasione della Commemorazione dei Defunti, si comunica che il Cimitero Comunale resterà aperto al pubblico da mercoledì 28 ottobre a martedì 3 novembre 2026 dalle ore 07,00 alle ore 17,30.
Si ricorda inoltre che lunedì 2 novembre, alle ore 10,00, presso la Chiesa Madre all’interno del Cimitero, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei defunti.
Commemorazione dei Defunti: gli orari di apertura del Cimitero Comunale
Lunedì 2 novembre, alle ore 10, la celebrazione della Messa
Benevento.
In occasione della Commemorazione dei Defunti, si comunica che il Cimitero Comunale resterà aperto al pubblico da mercoledì 28 ottobre a martedì 3 novembre 2026 dalle ore 07,00 alle ore 17,30.
In occasione della Commemorazione dei Defunti, si comunica che il Cimitero Comunale resterà aperto al pubblico da mercoledì 28 ottobre a martedì 3 novembre 2026 dalle ore 07,00 alle ore 17,30.