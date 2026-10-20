Commemorazione dei Defunti: gli orari di apertura del Cimitero Comunale

Lunedì 2 novembre, alle ore 10, la celebrazione della Messa

commemorazione dei defunti gli orari di apertura del cimitero comunale
Benevento.  

 In occasione della Commemorazione dei Defunti, si comunica che il Cimitero Comunale resterà aperto al pubblico da mercoledì 28 ottobre a martedì 3 novembre 2026 dalle ore 07,00 alle ore 17,30.
Si ricorda inoltre che lunedì 2 novembre, alle ore 10,00, presso la Chiesa Madre all’interno del Cimitero, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei defunti.
 

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