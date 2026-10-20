Carovita: Mastella indica strada dello smart working Un indirizzo alla segreteria generale per i dipendenti che vivono fuori città

Il sindaco Clemente Mastella ha dato indicazioni alla Responsabile delle Risorse Umane del Comune di Benevento, la Segretaria Generale Maria Luisa Dovetto, affinché predisponga gli atti amministrativi necessari al diritto di fruire del lavoro a distanza (smartworking) per i lavoratori che hanno residenza fuori dal territorio cittadino di Benevento. "L'indirizzo politico che ho fornito alla Dirigente al Personale è motivato dalla consapevolezza che l'aumento dell'inflazione galoppante (secondo i dati, nello scorso mese di settembre, +4,1 per cento, dato più alto dell'ultimo triennio), il carovita generalizzato e l'aumento esponenziale dei prezzi del carburante erodono in maniera considerevole il potere d'acquisto del salario. E' dunque doveroso e necessario, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e funzionali atte a garantire l'efficienza dell'Ente, attivare strumenti come il lavoro a distanza che riducano i costi per chi è di fatto obbligato ad utilizzare l'automobile per raggiungere giornalmente il luogo di lavoro", spiega il sindaco Mastella.

