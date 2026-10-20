Maltempo: scuole chiuse domani 21 ottobre a Benevento Stop anche ad asili nido, villa comunale, parchi e cimitero

Scuole chiuse domani, mercoledì 21 ottobre 2026, a Benevento, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e dei rischi legati al maltempo. Il sindaco Mastella ha firmato l’ordinanza n. 80 del 20 ottobre 2026, disponendo una serie di misure precauzionali per tutelare l’incolumità pubblica, con particolare attenzione ai possibili rischi idrogeologici e alle raffiche di vento.

Il provvedimento riguarda tutte le scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Restano esclusi dalla chiusura il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” e le Università, che potranno decidere autonomamente in merito alle proprie attività.

Stop anche a villa comunale e parchi

Oltre agli istituti scolastici, l’ordinanza prevede per la giornata di domani anche la chiusura della villa comunale e dei parchi cittadini, per evitare che la presenza di persone in aree verdi possa esporle a eventuali cadute di rami o alberi provocate dal vento.

Disposta inoltre la chiusura del cimitero comunale. Saranno comunque garantite le regolari attività di accoglienza dei funerali e le operazioni interne improrogabili, che dovranno essere svolte dagli operatori con particolare attenzione e cautela.

Le raccomandazioni del Comune

La decisione è stata adottata in via prudenziale, alla luce dei possibili pericoli connessi ai fenomeni meteorologici avversi. L’obiettivo è ridurre l’esposizione della popolazione a situazioni potenzialmente rischiose, soprattutto in presenza di allagamenti, smottamenti e forti raffiche di vento.

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, il Comune invita i cittadini a evitare locali interrati e piani terra, soprattutto nelle zone maggiormente interessate dai deflussi delle acque piovane. In caso di allagamento, viene raccomandato di interrompere immediatamente l’alimentazione elettrica, purché sia possibile farlo senza esporsi a ulteriori pericoli.

Particolare prudenza è richiesta anche negli spostamenti in auto. I sottopassi stradali, soprattutto in caso di accumuli d’acqua, rappresentano punti critici: prima di attraversarli è necessario verificarne la praticabilità, senza tentare il passaggio se risultano allagati.

Attenzione anche alle aree già individuate come vulnerabili, come versanti e pendii esposti al rischio di frane e smottamenti, oltre alle zone interessate da possibili allagamenti.

Attenzione ad alberi, balconi e strutture

Un altro aspetto centrale dell’ordinanza riguarda le raffiche di vento, che possono provocare la caduta di rami, alberi, pali, cartelloni pubblicitari, impalcature e altri elementi instabili.

Ai cittadini viene raccomandato di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali, evitando, per quanto possibile, le aree maggiormente esposte. È inoltre opportuno mettere in sicurezza o rimuovere da balconi e finestre vasi, piante, coperture provvisorie e qualsiasi altro oggetto che potrebbe essere trascinato via dal vento.

L’invito dell’amministrazione è a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, adottando comportamenti improntati alla massima prudenza e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.