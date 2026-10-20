Erano accusati di aver causato lesioni ad un paziente: assolti due cardiologi Benevento. La sentenza per due medici del Fatebenefratelli

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il giudice Sergio Pezza ha assolto, così come chiesto anche dal Pm sulla scorta dei risultati di una perizia, i dottori Bruno Villari ed Eugenio Laurenzano, due cardiologi del Fatebenefratelli, difesi dagli avvocati Andrea De Longis e Mario Girardi e Andrea De Longis, accusati di lesioni colpose, quelle che per una presunta negligenza, imperizia ed imprudenza avrebbero causato il 16 gennaio 2021 ad un 59enne di Fragneto Monforte assistito dall'avvocato Antonio Leone.

Tutto era iniziato l'11 gennaio, quando l'uomo si era ricoverato ed era stato sottoposto, tre giorni dopo, ad una angioplastica della coronaria destra con impianto di stent medicati. Ai due dottori era stato contestato di aver omesso di sospendere la terapia con metformina – un farmaco antidiabetico che il paziente assumeva- sia prima dell'intervento, che prevedeva l'uso di un mezzo di contrasto, sia nelle 48ore successive.

Il degente era stato dimesso il 15 gennaio: secondo gli inquirenti, la condotta dei due professionisti avrebbe avuto come conseguenza una insufficienza renale acuta esitata ad acidosi lattica da biguanidi che avrebbe messo in pericolo la vita della persona offesa. Oggi la conclusione del processo e l'assoluzione dei due professionisti: il fatto non sussiste.