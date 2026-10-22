Intercultura, a Benevento la scoperta del valore degli scambi internazionali Al centro dell'incontro i programmi all'estero e l'esperienza di ospitalità di studenti dall'estero

E se bastasse un incontro per cambiare il modo di guardare il mondo? È da questa domanda che nasce l'appuntamento promosso dai volontari dal nostro Centro Locale di Intercultura Benevento, in programma domenica 25 ottobre alle ore 18:30, presso Il Funambolo – Caffè Letterario, in via Cardinale di Rende 2, a Benevento. Un'occasione per scoprire come un'esperienza internazionale possa trasformarsi in un percorso di crescita personale, educativa e culturale, capace di superare le distanze geografiche e abbattere le barriere del pregiudizio. L'incontro sarà dedicato ai programmi di studio all'estero promossi da Intercultura e alla possibilità di accogliere in Italia una studentessa o uno studente proveniente da un altro Paese. Due esperienze diverse, unite da un principio fondamentale: conoscere l'altro significa mettere in discussione i propri confini e imparare a vedere il mondo con occhi nuovi. Partire non significa soltanto imparare una lingua straniera o frequentare una scuola in un altro Paese. Significa confrontarsi con abitudini differenti, costruire relazioni autentiche, sviluppare autonomia e responsabilità e scoprire nuove prospettive su sé stessi e sulla società. Allo stesso modo, ospitare uno studente internazionale significa aprire la porta di casa a una nuova cultura, trasformando la quotidianità in un'esperienza di incontro, condivisione e arricchimento reciproco. Non occorre partire per attraversare una frontiera: a volte, è il mondo stesso ad arrivare alla nostra porta. Intercultura: educare alla pace attraverso l'incontro. Da oltre settant'anni e da trentacinque a Benevento, Intercultura promuove la mobilità scolastica internazionale e il dialogo interculturale, con l'obiettivo di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, aperti e capaci di vivere in una società sempre più interconnessa. Attraverso i suoi programmi, la rete di volontari e le opportunità di borse di studio, l'associazione accompagna giovani, famiglie e scuole in esperienze che vanno ben oltre il viaggio. L'iniziativa del Centro Locale di Benevento vuole avvicinare la nostra comunità a queste opportunità, offrendo informazioni e spunti di riflessione a studenti, genitori, famiglie interessate all'ospitalità e a chiunque desideri conoscere più da vicino il valore educativo degli scambi internazionali. Perché il mondo non cambia soltanto attraverso le grandi decisioni, ma anche grazie ai piccoli gesti con cui impariamo ad ascoltare, comprendere e accogliere chi è diverso da noi. L'appuntamento è domenica 25 ottobre, alle ore 18:30, presso Il Funambolo – Caffè Letterario, in via Cardinale di Rende 2, Benevento. Un incontro per scoprire nuove possibilità, creare connessioni e ricordare che ogni esperienza di dialogo può essere il primo passo verso un mondo più aperto, inclusivo e solidale.