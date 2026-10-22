La Fondazione Romano ricorda il poeta sannita Angelo Raffaele Scetta L'evento si terrà a Telese Terme il prossimo 28 ottobre

La Fondazione Gerardino Romano ETS promuove un appuntamento speciale dedicato alla memoria di Angelo Raffaele Scetta, figura poetica di spicco della cultura sannita, recentemente scomparso. L'incontro si terrà mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 18.30, presso la sede della Fondazione in Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN). Si tratta di un commosso omaggio per ripercorrere l’eredità umana e letteraria di un Maestro amato e mai dimenticato, che nel 2019 la Fondazione ha insignito del titolo di "Buon Poeta" con la motivazione: «per il fulgido esempio di uomo e di letterato». Nel corso dell’incontro, Felice Casucci, Gioconda Fappiano e Loredana Fraenza riproporranno una partitura di testimonianze letterarie pensata con lui e per lui: parole volte al cielo, tratte dal suolo della sua terra ebbra, che concede - come in una poesia del Maestro - "l'ultimo sorso, prima di partire". Si rinnoverà così, nel nome di Raffaele, il saluto gioioso che gli amici si scambiano quando si ritrovano insieme prima di lasciarsi nuovamente, senza separarsi mai. Angelo Raffaele Scetta (1936-2025) è stato docente di materie letterarie nella scuola pubblica, affiancando all'insegnamento un'intensa attività di ricerca e promozione culturale. Autore di apprezzate raccolte poetiche (tra cui "Dai nostri romitaggi" e "Dal giogo dei silenzi"), la sua opera si distingue per la profonda sensibilità lirica e l'attenzione costante alla memoria, alle tradizioni popolari e all'identità della terra d'origine. Presente in antologie, dizionari biobibliografici e testi scolastici, le sue poesie hanno ottenuto ampi consensi dalla critica e numerosi premi letterari.