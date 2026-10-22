San Giorgio La Molara: miglioramenti alla viabilità in località San Lazzaro La nota del comune fortorino

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue gli interventi di riqualificazione stradale in località San Lazzaro, con ulteriori lavori di sistemazione e rifacimento del manto stradale. Gli interventi puntano a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella manutenzione delle infrastrutture e nella cura del territorio, a servizio della comunità.