Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue gli interventi di riqualificazione stradale in località San Lazzaro, con ulteriori lavori di sistemazione e rifacimento del manto stradale. Gli interventi puntano a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella manutenzione delle infrastrutture e nella cura del territorio, a servizio della comunità.
San Giorgio La Molara: miglioramenti alla viabilità in località San Lazzaro
La nota del comune fortorino
San Giorgio La Molara.