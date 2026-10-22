San Giorgio La Molara: miglioramenti alla viabilità in località San Lazzaro

La nota del comune fortorino

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San Giorgio La Molara.  

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue gli interventi di riqualificazione stradale in località San Lazzaro, con ulteriori lavori di sistemazione e rifacimento del manto stradale. Gli interventi puntano a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella manutenzione delle infrastrutture e nella cura del territorio, a servizio della comunità. 

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