L’IIS "Lombardi" di Airola protagonista al Concorso "100 Copertine di Futuro" Grande soddisfazione per l'istituto sannita

L’Istituto di Istruzione Superiore “Lombardi” di Airola esprime grande soddisfazione per l’entusiastica e qualificata partecipazione dei propri studenti al concorso nazionale “100 Copertine di Futuro – Sezione Speciale Made in Italy”, promosso da Economy Group in collaborazione con la Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy. L’iniziativa ha visto gli allievi cimentarsi nella progettazione di una copertina editoriale della celebre rivista Economy, declinando con creatività e visione strategica il tema “Come immagini il Made in Italy del futuro?”. A distinguersi nell’ambito dell’iniziativa sono state le allieve delle classi 2ª e 5ª dell’indirizzo Moda, che hanno portato nel progetto la sensibilità stilistica e la cultura manifatturiera propria del loro percorso formativo, affiancate dallo studente Francesco Falzarano della classe 1ª A del nuovo percorso quadriennale “4+2” in Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT) attivato presso il Lombardi da quest’anno scolastico. L’opera realizzata a mano dallo studente, particolarmente apprezzata dalla dirigente Maria Pirozzi consiste in un disegno intenso ed espressivo che incarna appieno lo spirito del concorso e la capacità dei giovanissimi allievi di interpretare la tradizione italiana in chiave moderna e concettuale. «La risposta dei nostri ragazzi a questa sfida concorsuale dimostra quanto il talento, se stimolato e guidato nel modo corretto, sappia emergere fin dai primi mesi di scuola», ha commentato la Dirigente Scolastica Pirozzi. «Mantenere la prima classe dell’indirizzo MAT presso la sede centrale e affidarla a un Consiglio di Classe altamente motivato e aperto all’investimento metodologico si è rivelata una scelta strategica vincente. L'entusiasmo dei docenti e la risposta degli studenti confermano che la direzione intrapresa è quella giusta per valorizzare al meglio le eccellenze del nostro territorio». L’esperienza del concorso Economy rappresenta per l’IIS “Lombardi” un ulteriore tassello nel percorso di crescita dell’offerta formativa, capace di coniugare il “saper fare” artigianale e industriale con i linguaggi contemporanei della grafica, del design e della comunicazione aziendale.