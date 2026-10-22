Card 'Dedicata a te 2026-2027': ritiro presso sportelli postali Pubblicata dal Comune di Benevento la lista dei beneficiari

E' pubblicata all'albo pretorio dell'Ente la lista definitiva dei beneficiari della card 'Dedicata a te 2026' (consultabile al seguente link Città di BENEVENTO ) Per ottenere la carta dedicata a te sarà possibile rivolgersi a uno sportello di Poste Italiane. Pertanto si chiarisce che nessun ritiro è da effettuarsi presso la sede comunale di via De Gasperi. Come si legge sul portale istituzionale dell'Istituto nazionale di previdenza, nella sezione 'Carta 'Dedicata a te': modalità operative per il 2026-2027' (https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.09.carta-dedicata-a-te-modalit-operative-per-il-2026-2027.html) , gli enti locali curano unicamente la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari, successivamente, l’INPS trasmetterà le liste definitive a Poste Italiane per la messa a disposizione delle carte agli aventi diritto che possono ritirarla presso gli sportelli di Poste. Le card saranno attivate dal 4 novembre 2026.