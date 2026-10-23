Al Teatro Romano di Benevento il "Festival Campano del Made in Italy" ?L’IIS “A. Lombardi” di Airola promuove la rete tra gli Istituti Superiori della Campania

L’IIS “Alessandro Lombardi” di Airola si conferma motore di innovazione ed eccellenza per il territorio campano facendosi promotore della prima edizione del “Festival Campano del Made in Italy – Scuole in Rete per il MIT”, evento di spicco integrato nella cornice della Notte della Moda. L’appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, nella straordinaria ambientazione storica dell’Anfiteatro Romano di Benevento.

L’iniziativa, coordinata con visione strategica dall’Istituto "Lombardi", nasce con l'obiettivo di mettere a sistema le eccellenze formative della regione attraverso una ricca sinergia tra diversi Istituti di Istruzione Superiore campani. Ad aprire e guidare la manifestazione saranno proprio le studentesse dell'IPIA Moda dell'IIS “A. Lombardi” di Airola con la collezione “Campania Felix”, un omaggio sartoriale in cui le differenti anime e province della regione prendono vita attraverso l'arte del disegno e dell'abbigliamento.

Il percorso espressivo del Festival si arricchirà dei contributi artistici degli altri istituti della rete: l’IIS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Afragola porterà in scena il progetto “Trame sostenibili in Costiera Amalfitana”, mentre l’IIS “Carafa Giustiniani” di Cerreto Sannita rievocherà la prestigiosa e secolare tradizione serica di San Leucio con “L'Utopia Serica”. La dimensione storico-sartoriale prosegue con l’IIS “R. Levi Montalcini - G. Ferraris” di Saviano, che presenterà la collezione “Abiti di scena: una lunga storia tra storia e impresa”, frutto di un’importante collaborazione con la celebre Sartoria CTN 75 di Vincenzo Canzanella. A completare il ricco panorama della creatività giovanile campana vi saranno l’IIS “Don Geremia Piscopo” di Arzano con l'ispirazione de “L’Oro di Napoli”, l’IIS “Europa” di Pomigliano d’Arco con un'esposizione focalizzata sul design e l'accessoristica dal titolo “La Moda attraverso gli accessori”, e l’IIS “Palmieri-Rampone-Polo” di Benevento con la sfilata “I fili di memoria”.

L'evento non si limiterà alla sola passerella centrale: le allieve indosseranno le proprie creazioni lungo tutto il perimetro del Teatro Romano, dando vita a uno spettacolo diffuso a stretto contatto con il pubblico, immerso tra performance sartoriali, momenti musicali e quadri scenici.

«Siamo profondamente orgogliosi di aver dato impulso a questa straordinaria sinergia tra le scuole della nostra regione», dichiara la Dirigente Scolastica dell'IIS "Lombardi", Maria Pirozzi. «Il nostro obiettivo è dimostrare come la scuola sappia farsi rete e valorizzare concretamente il talento dei giovani, coniugando l'artigianalità tradizionale con l'innovazione metodologica. Portare la creatività delle nostre allieve in una cornice di inestimabile valore storico come il Teatro Romano di Benevento significa dare dignità al "saper fare" del Made in Italy e offrire agli studenti un'occasione autentica di crescita, visibilità e proiezione verso il futuro».

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Benevento, del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il supporto di Confindustria e della rete nazionale della Notte della Moda.