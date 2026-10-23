Nel Sannio prosegue la protesta degli agricoltori e autotrasportatori "Non siamo soddisfatti delle misure del Governo". Presidio sulla Statale 87 Benevento Campobasso

“Non siamo soddisfatti delle misure messe in campo dal governo. Ci sentiamo presi in giro come categoria e come persone”. Così agricoltori e autotrasportatori dal Sannio che questa mattina sono tornati a protestare, per ore lungo la Statale 87 Benevento – Campobasso. Traffico rallentato e fila di camion e trattori in entrambi i sensi di marcia. E mentre in Campania prosegue la smobilitazione, nel Sannio prosegue la protesta.

“Non è contento nessuno rimarcano i rappresentanti delle categorie che in provincia di Benevento proseguono la mobilitazione -. Gli 'aiuti' del Governo li riteniamo un'elemosina. Proseguiremo con la protesta e ci auguriamo che anche i nostri colleghi facciano lo stesso nelle altre province della Campania.

Ai politici che nelle ultime ore – rimarcano ancora gli agricoltori sanniti - si sono permessi di dire: chi sta oggi scioperando non sa fare impresa, rispondiamo: dobbiamo continuare a produrre sottocosto? Bene, noi non ci stiamo. Non vogliamo fallire. Non vogliamo continuare ad aggravare le perdite nei bilanci delle nostre aziende. Se noi non sappiamo fare impresa, cosa sta rappresentando oggi Ismea che rileva i costi di produzione? Ora servono risposte” il chiaro invito ad Ismea e politica.

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