"Insieme 100". Confindustria incontra il territorio": il 28 ottobre a Faicchio

Prosegue il ciclo di incontri “INSIEME 100 – Confindustria incontra il territorio”, promosso da Confindustria Benevento e ANCE Benevento per celebrare i 100 anni dell'associazione (1926-2026). La 3ª Tappa dell'iniziativa si terrà mercoledì 28 Ottobre 2026, a partire dalle ore 15:30, nella suggestiva cornice del Castello Ducale di Faicchio.
L’incontro sarà un importante momento di confronto dedicato al tema: “Valle Telesina e Valle del Volturno tra sviluppo industriale e vocazione turistica sulla direttrice dell’Alta Velocità”.
Il Programma dei Lavori
Ore 15:30 – Saluti istituzionali e di benvenuto
Tina Imperadore, Amministratrice Unica Castello Ducale di Faicchio
Nino Lombardi, Sindaco di Faicchio e Presidente della Provincia di Benevento
Proiezione del Video Celebrativo “100 anni”
100 anni di Confindustria Benevento: storia e mission
Giuseppe D’Avino, Presidente Strega Alberti Spa
Ore 16:10 – Introduzione ai lavori
Andrea Esposito, Presidente di Confindustria Benevento
Luigi Della Gatta, Presidente di Confindustria Caserta
Ore 16:30 – Tavola Rotonda: “Territori in rete, sport, inclusione, nuove connessioni: leve di sviluppo strategico per il futuro delle aree interne”
Interverranno autorevoli esponenti del mondo istituzionale, infrastrutturale e imprenditoriale: Dario Lo Bosco, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Engineering
Flavian Basile, Presidente ANCE Benevento
Filippo Liverini, Presidente Mangimi Liverini SPA
Oreste Vigorito, Presidente Comitato Promotore DMO SITUS
Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Innovazione Digitale della Regione Campania
Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ore 18:00 – Conclusioni
Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani