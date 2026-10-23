"Insieme 100". Confindustria incontra il territorio": il 28 ottobre a Faicchio III appuntamento degli industriali sanniti su Focus su Valle Telesina e Valle del Volturno

Prosegue il ciclo di incontri “INSIEME 100 – Confindustria incontra il territorio”, promosso da Confindustria Benevento e ANCE Benevento per celebrare i 100 anni dell'associazione (1926-2026). La 3ª Tappa dell'iniziativa si terrà mercoledì 28 Ottobre 2026, a partire dalle ore 15:30, nella suggestiva cornice del Castello Ducale di Faicchio.

L’incontro sarà un importante momento di confronto dedicato al tema: “Valle Telesina e Valle del Volturno tra sviluppo industriale e vocazione turistica sulla direttrice dell’Alta Velocità”.

Il Programma dei Lavori

Ore 15:30 – Saluti istituzionali e di benvenuto

Tina Imperadore, Amministratrice Unica Castello Ducale di Faicchio

Nino Lombardi, Sindaco di Faicchio e Presidente della Provincia di Benevento

Proiezione del Video Celebrativo “100 anni”

100 anni di Confindustria Benevento: storia e mission

Giuseppe D’Avino, Presidente Strega Alberti Spa

Ore 16:10 – Introduzione ai lavori

Andrea Esposito, Presidente di Confindustria Benevento

Luigi Della Gatta, Presidente di Confindustria Caserta

Ore 16:30 – Tavola Rotonda: “Territori in rete, sport, inclusione, nuove connessioni: leve di sviluppo strategico per il futuro delle aree interne”

Interverranno autorevoli esponenti del mondo istituzionale, infrastrutturale e imprenditoriale: Dario Lo Bosco, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Engineering

Flavian Basile, Presidente ANCE Benevento

Filippo Liverini, Presidente Mangimi Liverini SPA

Oreste Vigorito, Presidente Comitato Promotore DMO SITUS

Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo, Promozione del Territorio e Innovazione Digitale della Regione Campania

Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ore 18:00 – Conclusioni

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani