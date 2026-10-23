Floro Flores ne convoca 24 per la trasferta di Arezzo

All'appello mancano Talia, Schimmenti e Logan. Saio parte, ma non giocherà

floro flores ne convoca 24 per la trasferta di arezzo
Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per l'ottava giornata di campionato di Serie BKT, Arezzo-Benevento. Sono 24 i giallorossi chiamati per questa trasferta in terra toscana. All'appello mancano il brasiliano Logan e l'ex Potenza, Schimmenti e il "canterano" Angelo Talia. Floro Flores ha espresso in conferenza stampa il rammarico di dover mandare tre elementi in tribuna solo per le norme diverse che regolano la Lega di C e quella di B. Ecco i 24 convocati.

PORTIERI

22 Esposito Manuel 
  1 Mandato Francesco 
26 Vannucchi Gianmarco 

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro 
  5 Caldirola Luca 
15 Dalle Mura Christian 
77 Pierozzi Edoardo 
25 Romano Raffaele 
23 Saio Pietro 
14 Scognamillo Stefano 
17 Sernicola Leonardo 

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian
  8 Maita Mattia 
16 Mannini Mattia 
 4 Prisco Antonio 
  6 Siatounis Antonis 
18 Simonetti Pier Luigi 

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi 
11 Lamesta Davide 
32 Mignani Guglielmo 
29 Okereke David 
  9 Salvemini Francesco 
93 Tumminello Marco 
90 Verdi Simone

Ultime Notizie