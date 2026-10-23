Floro Flores ne convoca 24 per la trasferta di Arezzo All'appello mancano Talia, Schimmenti e Logan. Saio parte, ma non giocherà

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per l'ottava giornata di campionato di Serie BKT, Arezzo-Benevento. Sono 24 i giallorossi chiamati per questa trasferta in terra toscana. All'appello mancano il brasiliano Logan e l'ex Potenza, Schimmenti e il "canterano" Angelo Talia. Floro Flores ha espresso in conferenza stampa il rammarico di dover mandare tre elementi in tribuna solo per le norme diverse che regolano la Lega di C e quella di B. Ecco i 24 convocati.

PORTIERI

22 Esposito Manuel

1 Mandato Francesco

26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

77 Pierozzi Edoardo

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian

8 Maita Mattia

16 Mannini Mattia

4 Prisco Antonio

6 Siatounis Antonis

18 Simonetti Pier Luigi

ATTACCANTI

10 Cherubini Luigi

11 Lamesta Davide

32 Mignani Guglielmo

29 Okereke David

9 Salvemini Francesco

93 Tumminello Marco

90 Verdi Simone