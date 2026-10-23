floro flores ne convoca 24 per la trasferta di arezzo

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per l'ottava giornata di campionato di Serie BKT, Arezzo-Benevento. Sono 24 i giallorossi chiamati per questa trasferta in terra toscana. All'appello mancano il brasiliano Logan e l'ex Potenza, Schimmenti e il "canterano" Angelo Talia. Floro Flores ha espresso in conferenza stampa il rammarico di dover mandare tre elementi in tribuna solo per le norme diverse che regolano la Lega di C e quella di B. Ecco i 24 convocati.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
1 Mandato Francesco
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
16 Mannini Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
18 Simonetti Pier Luigi
ATTACCANTI
10 Cherubini Luigi
11 Lamesta Davide
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco
90 Verdi Simone