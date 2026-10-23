Caro carburanti. Gli agricoltori: protesta solo sospesa, ora iniziative comuni

"Dopo il 27 ottobre in base alle risposte del governo valuteremo il da farsi"

caro carburanti gli agricoltori protesta solo sospesa ora iniziative comuni
Benevento.  

"Oggi, 23 ottobre, i tre presìdi del Beneventano, situati sulla SS 87, sulla SS 212 e a Ponte delle Tavole, sospendono temporaneamente le attività in vista della manifestazione nazionale del 27 ottobre a Roma, che vedrà la partecipazione congiunta di agricoltori e autotrasportatori". Così gli organizzatori dei presidi spontanei degli agricoltori nel Sannio. Questa mattina hanno proseguito la protesta (Leggi altro articolo) e intorno alle 13 hanno deciso di sospendere momentaneamente la protesta. 
"Tutti i presìdi confluiranno nella mobilitazione nazionale, dove porteremo all'attenzione delle istituzioni le nostre istanze e le nostre rivendicazioni.
La sospensione dei presìdi non rappresenta la fine della protesta, ma un momento di convergenza verso un'iniziativa comune.
Dopo il 27 ottobre, sulla base delle risposte che riceveremo e della disponibilità concreta delle istituzioni ad affrontare le problematiche sollevate, valuteremo insieme le decisioni da assumere e le eventuali nuove forme di mobilitazione.
La protesta non si ferma: si unisce, si organizza e porta le proprie rivendicazioni a livello nazionale".

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