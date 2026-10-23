Caro carburanti. Gli agricoltori: protesta solo sospesa, ora iniziative comuni "Dopo il 27 ottobre in base alle risposte del governo valuteremo il da farsi"

"Oggi, 23 ottobre, i tre presìdi del Beneventano, situati sulla SS 87, sulla SS 212 e a Ponte delle Tavole, sospendono temporaneamente le attività in vista della manifestazione nazionale del 27 ottobre a Roma, che vedrà la partecipazione congiunta di agricoltori e autotrasportatori". Così gli organizzatori dei presidi spontanei degli agricoltori nel Sannio. Questa mattina hanno proseguito la protesta (Leggi altro articolo) e intorno alle 13 hanno deciso di sospendere momentaneamente la protesta.

"Tutti i presìdi confluiranno nella mobilitazione nazionale, dove porteremo all'attenzione delle istituzioni le nostre istanze e le nostre rivendicazioni.

La sospensione dei presìdi non rappresenta la fine della protesta, ma un momento di convergenza verso un'iniziativa comune.

Dopo il 27 ottobre, sulla base delle risposte che riceveremo e della disponibilità concreta delle istituzioni ad affrontare le problematiche sollevate, valuteremo insieme le decisioni da assumere e le eventuali nuove forme di mobilitazione.

La protesta non si ferma: si unisce, si organizza e porta le proprie rivendicazioni a livello nazionale".