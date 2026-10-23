"Leader Mastella si è dimesso da Ministro, ma non cederà a ricatto strumentale" I Segretari di Noi di Centro rispondono all'opposizione a Palazzo Mosti

"Il sindaco Clemente Mastella è l'unico leader nazionale che non ha temuto certo di dimettersi. lo ha fatto da Ministro della Giustizia e in un altro caso, seppur meno noto, da vicepresidente della Camera. Pertanto il nostro leader, non è certo tra quelli che restano incollati alla sedia, purchessia. Ma non cederà al ricatto giustizialista e doppiopesista di una parte dell'opposizione cittadina che vuole ribaltare il risultato delle urne con lo strumento forcaiolo e giustizialista", lo spiegano in una nota congiunta i segretari provinciale e cittadino di NdC Marcella Sorrentino e Lepore.

"E' giusto che l'Amministrazione vada avanti. Del resto nel sondaggio de Il Sole 24 Ore (Governance Pool), con domande risalenti a quando la vicenda giudiziaria era già emersa, Clemente Mastella è risultato nella top ten dei più graditi in Italia con un miglioramento di 6 punti rispetto al giorno del voto e il sessanta per cento di fiducia da parte delle cittadine e dei cittadini di Benevento. Il consenso si misura nelle urne, non con manifestazioni forcaiole e strumentali che fingono di rispettare ma in realtà violano il garantismo e il diritto delle persone a difendersi nelle sedi opportune e Clemente Mastella, come ha spiegato, mani pulitissime e un largo consenso popolare", concludono.