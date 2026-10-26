Libera Benevento: l'associazione contro le mafie invita al tesseramento Giovedì incontro con i prodotti dei beni confiscati

Il coordinamento provinciale di Libera contro le mafie a Benevento inaugura la propria campagna di tesseramento giovedì 29 ottobre, a partire dalle ore 19:00, presso il locale “Il Funambolo”, in via Cardinale di Rende.

L’iniziativa sarà accompagnata da un “aperitivo di comunità”, preparato con i prodotti delle cooperative “La Strada” di Pugliano di Teano e “Al di là dei sogni” di Sessa Aurunca, sorte su beni confiscati alla camorra. Una parte del ricavato sarà devoluta a Libera.

Durante la serata interverrà il presidente della cooperativa “La Strada” Stefano Mancini, che parlerà della riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso esperienze di agricoltura sociale e sostenibile, al fine di restituire dignità, creare opportunità di lavoro e promuovere la salute del territorio e delle comunità.

Il tesseramento sarà anche occasione per sostenere la campagna nazionale di Libera “Diamo Linfa Al Bene”, con cui si chiede al Governo di destinare il 2% del FUG (Fondo Unico di Giustizia) alla gestione e riutilizzo sociale dei beni confiscati. Sostegno che si può esprimere attraverso una raccolta firme e attraverso l’approvazione di una delibera di sostegno da parte di Regioni, Province e Comuni: un’azione di adesione alle richieste della campagna e di advocacy verso le istituzioni. Le mafie e la corruzione dividono, Libera cerca di costruire legami. Una comunità che si tiene insieme è più forte del silenzio, dell’indifferenza e della paura.