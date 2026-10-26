Edo Pierozzi, che tegola! Due mesi di stop Ha subito una distrazione di secondo grado al bicipite femorale nella ripresa ad Arezzo

Come aveva fatto intendere Floro Flores l'infortunio occorso a Edo Pierozzi è abbastanza grave: distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Nel corso della ripresa, il terzino giallorosso aveva sentito il muscolo tirare e si è fermato lasciando il posto a Sernicola. L'esame strumentale ha tolto ogni dubbio sull'entità dell'infortunio, che dovrebbe essere smaltito in un paio di mesi. Una tegola per Floro e per il Benevento, che dovrà fare a meno del forte esterno difensivo per tutto questo tempo. Ecco il comunicato emesso dalla società giallorossa.

"Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Edoardo Pierozzi si è sottoposto a un’ecografia di controllo, che ha evidenziato una distrazione di secondo grado del bicipite femorale.

I tempi di recupero sono stimati in circa due mesi, compatibilmente con l’evoluzione clinica dell’infortunio.

La società rivolge a Edoardo un augurio di pronta guarigione e di un sereno ritorno in campo".