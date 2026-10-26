Edo Pierozzi, che tegola! Due mesi di stop

Ha subito una distrazione di secondo grado al bicipite femorale nella ripresa ad Arezzo

edo pierozzi che tegola due mesi di stop
Benevento.  

Come aveva fatto intendere Floro Flores l'infortunio occorso a Edo Pierozzi è abbastanza grave: distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Nel corso della ripresa, il terzino giallorosso aveva sentito il muscolo tirare e si è fermato lasciando il posto a Sernicola. L'esame strumentale ha tolto ogni dubbio sull'entità dell'infortunio, che dovrebbe essere smaltito in un paio di mesi. Una tegola per Floro e per il Benevento, che dovrà fare a meno del forte esterno difensivo per tutto questo tempo. Ecco il comunicato emesso dalla società giallorossa.

"Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Edoardo Pierozzi si è sottoposto a un’ecografia di controllo, che ha evidenziato una distrazione di secondo grado del bicipite femorale.

I tempi di recupero sono stimati in circa due mesi, compatibilmente con l’evoluzione clinica dell’infortunio.

La società rivolge a Edoardo un augurio di pronta guarigione e di un sereno ritorno in campo".

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